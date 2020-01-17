Samanyolu Haber /Ekonomi / Danışmanlarının maaşı kaç TL? /17 Ocak 2020 11:37

Danışmanlarının maaşı kaç TL?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nin verdiği onaya göre Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanları 2020 yılında brüt 10 bin 421 TL maaş alacak.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanlarına ödenecek ücreti belirledi. 

Başkan danışmanlarının 2020 yılı brüt ücreti 10 bin 431 TL 79 kuruş oldu.

Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 20'nci Maddesi kapsamında görev yapan başkan danışmanlarının maaşı, Belediye Meclisi tarafından belirleniyor. 

Söz konusu kanun maddesinin ikinci fıkrasında 'Danışmanlara her türlü ödemeler dahil, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterine ödenen brüt aylık miktarının yüzde 75’ni aşmamak üzere Belediye Meclisinin belirlediği miktarda brüt ücret ödenir' hükmüne dayanılarak hazırlanan teklif Büyükşehir Belediye Meclisi’ne sunuldu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ

İBB Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 'Başkan Danışmanlarına 2020 yılında ek’li teklifte belirtilen 10 bin 431 TL 79 kuruş. brüt ücret ödenmesi uygun görülmüştür' şeklinde hazırladığı rapor, oy birliğiyle kabul edildi.

Başkan danışmanlarına 2019’da 10 milyon 557 milyon TL, 2018’de 8 milyon 775 bin TL, 2017 yılında ise 7 milyon 765 bin TL brüt maaş ödemesi yapılmıştı.
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