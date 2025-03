İmamoğlu'nun diploması iptal edilmişti: İşte İstanbul Üniversitesi'nin inceleme raporu!

'KONTENJANIN NASIL ARTIRILDIĞI TESPİT EDİLEMEDİ'





'KAÇ ÖĞRENCİNİN YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSU YAPTIĞI ANLAŞILAMADI'

İnceleme raporunda, söz konusu yönetmelikte sayılan şartları taşımadıkları halde çok sayıda başvurunun kabul edildiği aktarılarak, diploması iptal edilen kişilerin geçiş süreçlerine ilişkin şüpheli işlemlerle ilgili bazı tespitlere yer verildi.





Metin Burak Ülkeroğlu'nun yatay geçiş yaptığı kuruluşta birinci sınıf müfredatından hiç ders almaması, derslerini ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıftan alması ve bir derste başarısız olması, Ayşegül Alan'ın da bir dönem okuması ve başarısız dersi olmasına rağmen geçiş başvurusunun kabul edildiği bilgisi verildi.









'TÜM ÖĞRENCİLERİN ARAŞTIRILMASI UYGUN OLACAKTIR'





NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin iddialar üzerine başlatılan soruşturma sürüyor. Bu kapsamda İstanbul Üniversitesi'nin, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomalarının iptal edilmesine ilişkin hazırladığı inceleme raporuna ulaşıldı.Raporda, 1990'da yapılan yatay geçişler için 27 Haziran 1990 tarihli İÜ İşletme Fakültesi Yönetim Kurulu toplantısında, 1990-1991 eğitim-öğretim yılı için Türkçe bölümü ikinci sınıfa 15, üçüncü sınıfa 10, dördüncü sınıfa 10 ve İngilizce bölümü ikinci sınıfa 10, üçüncü sınıfa 5, dördüncü sınıfa 5 olmak üzere 55 öğrencinin yatay geçiş yapmasına karar verildiği belirtildi. Konuyla ilgili Milliyet gazetesinde 30 Temmuz 1990'da yayınlanan ilana yer verilen inceleme raporunda, ilanda 60 kişilik kontenjan bulunduğu, kontenjanın hangi aşamada hangi makam tarafından artırıldığının tespit edilemediği kaydedildi.Raporda, yine söz konusu ilana göre 60 kişilik yatay geçiş kontenjanı ilan edilmesine rağmen, 14 Eylül 1990 olan son başvuru tarihi göz önünde bulundurulmaksızın, 12 Eylül'de İşletme Fakültesi Yönetim Kurulu kararıyla gazete ilanında yer alan sayının artırılarak 80 öğrenciye çıkarıldığı ifade edildi.Bu kapsamda, daha önce İngilizce İşletme programı ikinci sınıflar için belirlenen 10 kişilik kontenjanın 48'e yükseltildiği, üçüncü ve dördüncü sınıflara ayrılan kontenjanların sıfırlandığı, Türkçe İşletme programı için kontenjanların ikinci sınıfa toplam 18 (2'si yurt dışı), üçüncü sınıfa 8, dördüncü sınıfa 6 olarak değiştirildiğinin görüldüğü raporda yer aldı.Raporda, yurt içi ve dışından geçiş yapan öğrencilerin kabulüne karar verildiği ve adlarının listelendiği ifade edilerek, "Ancak her iki programa da kaç öğrencinin yatay geçiş başvurusunda bulunduğu, reddedilen varsa hangi gerekçelerle reddedildiği kararlardan anlaşılamamıştır." denildi.Yatay geçiş işlemlerine ilişkin İÜ İşletme Fakültesi Yönetim Kurulu kararlarında şüpheli bazı işlemler tespit edildiği aktarılan raporda, şu ifadeler yer aldı:"12 Eylül 1990 tarihli ve 24 sayılı incelemeye konu olan yurt dışı başvurularının kabul edildiği İÜ İşletme Fakültesi Yönetim Kurulu kararında, Alper Tunga ve Hakan Başaran isimli öğrencilerin isimlerinin, başka isimlerin üzeri silinerek, farklı yazı karakteri ve punto ile daktilo marifetiyle aynı satıra yazıldığı ve Yelda Eryaman isimli öğrencinin yine farklı punto ile daktilo marifetiyle listenin sonuna eklendiği görülmüştür. Sonradan yapıldığı düşünülen bu eklemenin nedeni anlaşılamamıştır. Tutanakta isimleri silinen öğrenciler (Mehmet Gedik, Orhan Cem Boyvadaoğlu), 'aslı gibidir' kaşesi yer alan İÜ İşletme Fakültesi Yönetim Kurulu toplantı tutanağı karar suretinden tespit edilmiştir."Raporda, 19 Eylül 1990 tarihli ve 25 sayılı İÜ İşletme Fakültesi Yönetim Kurulu toplantı zaptında, 7 yönetim kurulu üyesinden sadece dönemin dekanı Prof. Dr. Fuat Çelebioğlu, Prof. Dr. Hayri Ülgen ve Prof. Dr. İlhan Erdoğan olmak üzere üç üyenin imzası bulunduğu, diğer dört üyenin toplantı hazirun cetvelinde imzası bulunmakla birlikte yönetim kurulu kararında imzası olmadığı bildirildi.Yine söz konusu kurulun kararı doğrultusunda kontenjanın 20 kişi artırıldığı, hiçbir şekilde ilan edilmeden, Rektörlük makamı bilgilendirilmeden 100 kişiye çıkarıldığının görüldüğü ifade edilen raporda, "Öğrencilerin yatay geçiş işlemlerinin Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 4. maddesine uygun olarak başarı sıralaması yapıldığına ilişkin bir veriye ulaşılamamıştır." denildi.Galatasaray Üniversitesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı'nın ilgili yönetmelik doğrultusunda, "Yabancı dil hazırlık sınıfı hariç en az bir yıl (iki yarıyıl) okumuş olma" şartı getirilmesine rağmen Doğu Akdeniz Üniversitesinde toplam 21 kredi alarak, iki dönem toplam 30 kredi şartını sağlayamadan yatay geçiş yaptığı belirtildi.Diploması iptal edilenlerden Ulaş Cenk Pehlivan'ın University Collage of Northern Cyprus'tan aynı şekilde, toplam 18 kredilik ders alarak geçiş yaptığı kaydedildi.Raporda, yatay geçiş işlemlerine ilişkin şu değerlendirmeler yapıldı:"Başvuruların değerlendirilmesinde, gerek başvuru kabul edilecek yükseköğretim kurumlarıyla ilgili gerekse başvurusu değerlendirilecek öğrencilerle ilgili çok sayıda hatalı işlem tespit edilmiştir. Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 2. maddesinde yer alan 'eş değer eğitim programları uygulayan yükseköğretim kurumları' ibaresi hatalı yorumlanarak, yükseköğretim kurumu vasfı ve gelen programın eş değerliğiyle ilgili herhangi bir resmi araştırma yapılmadan kuruluşlardan gelen başvuruların hepsi işleme konulmuştur. Bu konuda bağlayıcı görüş bildirecek kurumdan (YÖK) görüş sorulmamıştır.KKTC'de kurulu eğitim kuruluşlarından sadece Doğu Akdeniz Üniversitesi tanınırlığının YÖK tarafından beyan edilmesine rağmen 1990 yılında yapılan yatay geçişlerde İÜ İşletme Fakültesi tarafından tüm kuruluşlardan gelen yatay geçiş talepleri değerlendirmeye alınmıştır. Ayrıca öğrenci dosyalarında yer alan belgelerden University College of Northern Cyprus adlı kuruluşun öğrencileri olduğu anlaşılan öğrencilerin Ulaş Cenk Pehlivan, İsmail Doğan Yıldırım, Orhan Kuray, Mehmet Hanedar, Ahmet Selim Güsar, İsa Fatih Şabaz, Ekrem İmamoğlu, Uğur Üstün ve Selçuk Kızıltaş üniversite yatay geçiş kayıtları yapılırken gerçeğe aykırı şekilde öğrenci kütük defterine Doğu Akdeniz Üniversitesi öğrencisi olarak kayıt edilmiştir."Aday öğrencilerin başvuru dilekçelerinde, ilanda belirtilen hangi kontenjana başvurdukları ve hangi sınıftan devam etmek istediklerini belirtmedikleri kaydedilen raporda, İngilizce İşletme Programı'na yurt dışı yatay geçiş başvuruları kabul edilen öğrencilere herhangi bir dil seviye tespit sınavı ya da yeterlilik sınavı yapıldığına dair belge bulunamadığı bildirildi.İnceleme raporunda, yurt dışı yatay geçiş başvurusunda bulunan adayların rektör, dekan, yönetim kurulu üyeleri, fakülte sekreteri, yatay geçiş komisyonu üyeleri gibi süreçte yer alan kişileri referans olarak gösterdiklerinin tespit edildiği belirtildi.Raporda, ilgili yönetmelik anımsatılarak, Necati Eren Güredin isimli öğrencinin yatay geçiş yapmak istediği İÜ İşletme Fakültesinde görevli babası Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ersin Güredin'in KKTC'de temaslarda bulunmak için yolluksuz ve yevmiyesiz olarak izin istediği ve talebin kabul edilmesiyle akademik izinli sayıldığına işaret edildi.Güredin'in, babası Prof. Dr. Ersin Güredin'in akademik izinli olarak gittiği KKTC'den dönüşünü sürekli olarak İÜ'deki görevine dönmesi olarak atfederek nakil hakkından yararlandırıldığı aktarılan raporda, Güredin'in mezun olduğu University College of Northern Cyprus yerine, gerçeğe aykırı şekilde öğrenci kütük defterine Doğu Akdeniz Üniversitesi öğrencisi olarak kayıt edildiği anlatıldı.Raporun sonuç ve değerlendirme kısmında şunlar kaydedildi:"Kontenjan artırılmasıyla ilgili işlemlerde imzaları bulunan görevlilerden dönemin Fakülte Dekanı Prof. Dr. Fuat Çelebioğlu, Yönetim Kurulu üyeleri Prof. Dr. Hayri Ülgen, Prof. Dr. İlhan Erdoğan, Prof. Dr. Çetin Şanlı, Doç. Dr. İhsan Ersan, Doç. Dr. Göksel Yücel, Yrd. Doç. Dr. Fulya Sarvan'ın, Yönetim Kurulu kararlarının zabıtlarını hatalı biçimde çoğaltarak İngilizce İşletme kontenjan sayılarını artıran Fakülte Sekreteri Nabi Yücel'in hukuki sorumlulukları bulunduğu kanaatine varılmıştır. Yatay Geçiş Yönetmeliğinde yer alan koşullara aykırı kabul işlemleriyle ilgili Yatay Geçiş Komisyonu üyeleri Prof. Dr. Ersin Güredin, Doç. Dr. İhsan Ersan ve Öğr. Gör. Dr. Serdar Küçükberksun'un, Yönetim Kurulu başkan ve üyelerinin, yatay geçiş intibak işlemlerinde imzaları bulunan Doç. Dr. Göksel Yücel, Doç. Dr. Mahmut Paksoy ve Öğr. Gör. Dr. İ. Serdar Küçükbersun'un hukuki sorumlulukları bulunduğu kanaatine varılmıştır."Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından o dönem tanınmayan University College of Northern Cyprus'tan yatay geçiş başvurusunda bulunan öğrencilerin tamamının öğrenci kütük defterlerine Doğu Akdeniz Üniversitesi olarak kaydedildiğine dikkat çekilen raporda, bu hatalı uygulamanın tüm öğrenciler için yapılmasının olayın sehven yapılmadığı kanaatini oluşturduğu kaydedildi.Raporda, "1990 yılı İngilizce İşletme programına yurt dışından yatay geçişler araştırılırken öğrenci kütük defterlerinde 1987-1992 yılları arasında benzer yönde yatay geçiş kabullerinin olduğu görülmüştür. Bu nedenle üniversitemizin diğer fakültelerindeki yatay geçiş işlemlerinin de dikkate alınarak incelenmesi uygun olacaktır. 1990 yılında İÜ İşletme Fakültesine yatay geçiş yapan tüm öğrencilerin geldikleri eğitim kurumlarının eş değerlikleri araştırılarak işlem yapılması uygun olacaktır" değerlendirmesine yer verildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulunca hazırlanan raporda diplomasının sahteliğine ilişkin tespitler üzerine, "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlatmıştı.İmamoğlu, soruşturma kapsamında savcılığa ifade vermişti.Başsavcılık, İmamoğlu hakkında, üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla "resmi belgede sahtecilik" suçundan açılan soruşturma kapsamında İstanbul Üniversitesine gönderdiği yazıda, İmamoğlu'nun diploması dayanak gösterilerek kurulacak iş ve işlemlerin hukuka aykırı olmaması adına gerekli işlemlerin bir an önce yapılmasını istemişti.İstanbul Üniversitesi tarafından daha sonra yapılan açıklamada, İBB Başkanı İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomalarının "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptaline karar verildiği kaydedilmişti.