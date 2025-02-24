Samanyolu Haber /Politika / 'İmamoğlu'nun diploması' tartışmasında, kritik belge ortaya çıktı /24 Şubat 2025 14:31

'İmamoğlu'nun diploması' tartışmasında, kritik belge ortaya çıktı

İBB Başkanı İmamoğlu hakkında diplomasının sahte olduğu iddiasıyla başlatılan 'resmi belgede sahtecilik' soruşturmasında CİMER'e yapılan şikayete İstanbul Üniversitesi'nin verdiği cevap ve belgeleri ortaya çıktı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının sahte olduğu iddiasıyla 'resmi belgede sahtecilik' suçundan soruşturma başlatıldı. YÖK'ün İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili rapor hazırladığı, raporun diplomasının sahte olduğuna dair tespitlerin bulunduğu öne sürüldü. Bunun üzerine siyaset arenasında diploma tartışması tekrar alevlendi.

Tartışmalar devam ederken İmamoğlu’nun diploması hakkında CİMER’e yapılan şikayet ve İstanbul Üniversitesinin konuyla ilgili verdiği yanıtın belgesi ortaya çıktı. 15 Şubat 2020 tarihinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) yapılan şikayette Ekrem İmamoğlu’nun 1990 yılında Girne Amerikan Üniversitesi’nden İstanbul Üniversitesi’ne yatay geçiş yaptığı ve haksız geçiş yaptıysa 'kamu vicdanı açısından menfaatin' geri alınması istendi.



Konuyla ilgili İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığı'ndan 24 Mart 2020 tarihinde cevap verdi. Cevapta İngilizce İşletme programı mezunlarından Ekrem İmamoğlu’nun 1990 yılında ilan edilmiş olan yurt dışı (2.sınıf) yatay geçiş kontenjanına başvurduğu ve başvurusunun ilgili maddelerce değerlendirilerek kabul koşullarını yerine getirdiği ve bu nedenle kayıt olduğu ifade edildi.





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