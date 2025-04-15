Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu'nun diplomasını iptal eden dekana şok protesto /15 Nisan 2025 19:29

İmamoğlu'nun diplomasını iptal eden dekana şok protesto

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptalinde imzası olan Prof. Dr. Yüksel Demir, İTÜ Mimarlık Fakültesi öğrencileri tarafından protesto edildi. Demir, öğrencilerin sorularına yanıt vermeden salonu güvenlik eşliğinde terk etmek zorunda kaldı.

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İTÜ Mimarlık Fakültesi öğrencileri, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptalinde imzası olduğunu öğrendikleri Prof. Dr. Yüksel Demir'i protesto etti.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mimarlık Fakültesi öğrencileri, mezunları ve akademisyenleri, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptali sürecinde imzası bulunan ve İÜ Mimarlık Fakültesi'ne dekan olarak atanan Yüksel Demir’i iptal kararına ilişkin sorular yöneltmek ve açıklama yapması için Ortabahçe’ye davet etti.

Ancak Demir, bu davete olumlu yanıt vermeyerek bahçeye çıkmayacağını ve yalnızca fakültedeki öğrenci temsilcileriyle (ÖTK) görüşeceğini ifade etti.

Bunun üzerine ÖTK üyeleri, kararın öğrencilere ait olduğunu belirterek hep birlikte sınıfa geçti. Sınıfı dolduran öğrenciler karşısında Yüksel Demir, yöneltilen sorulara yanıt vermeyeceğini, gerekçelerini açıklamayacağını söyledi.

Demir, kendine yöneltilen, "Neden imza attınız? Bu kararın siyasi olduğunun farkında mısınız? Sizce diploma iptali ve tutuklama rastlantı mı? İmza atmama şansınız var mıydı? Nasıl dekan olarak atandınız? Gelecekte bizim diplomalarımız iptal edilmek istenirse de imza atar mısınız?" şeklindeki sorulara cevap vermedi.

Demir’in sessiz kalması üzerine öğrenciler “Yüksel dışarı, üniversiteler bizimdir” sloganlarıyla tepki gösterdi. Yaşananların ardından Demir, güvenlik eşliğinde sınıfı terk etti.
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