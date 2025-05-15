İmamoğlu'nun diplomasının iptaline karşı çıkmıştı: Adem Sözüer'in kardeşi görevden alındı





ADEM SÖZÜER'İN KARDEŞİ GÖREVDEN ALINDI

Eski İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı ve ceza hukukçusu Prof. Adem Sözüer, tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptali ve "ahmak" davası kapsamında bilimsel mütalaa hazırlamıştı.T24'ten Asuman Aranca'nın haberine göre, eski İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adem Sözüer'in kardeşi Dr. Abdülvahit Sözüer, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı görevinden alındı.Müşavirliğe çekilen Sözüer'in görevden alınmasında Adem Sözüer'in İmamoğlu lehine verdiği mütalaaların da etkili olduğu iddia edildi.ceza-hukukcusu-prof-dr-adem-sozuerden-5-maddelik-aciklama-boyle-bir-karara-dayali-olarak-hicbir-makam-islem-yapamaz-igbr.jpgİBB'deye yönelik soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar sonrasında İmamoğlu'nun avukatlığını bıraktığı öne sürülen Adem Sözüer, İmamoğlu hakkında dava ve soruşturma kapsamında sadece bilimsel görüş verdiğini belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:"İmamoğlu'nun avukatlığını üstlenmediğim için, bırakmam da söz konusu değildir. Gerektiğinde elbette avukatlık hizmeti de verilir. Hukuk fakültesi diplomasını alırken yaptığımız yeminin gereği olarak haksızlığa uğrayanları savunmasız bırakmamız asla mümkün değildir"