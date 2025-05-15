Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu'nun diplomasının iptaline karşı çıkmıştı: Adem Sözüer'in kardeşi görevden alındı /15 Mayıs 2025 22:35

İmamoğlu'nun diplomasının iptaline karşı çıkmıştı: Adem Sözüer'in kardeşi görevden alındı

Tutuklu Cuhmurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 35 yıllık üniversite diplomasının iptal edilmesine karşı mütalaa veren ceza hukukçucu Prof. Dr. Adem Sözüer'in kardeşi Dr. Abdülvahit Sözüer Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı görevinden alındı. Sözüer'in görevinden alınmasına Adem Sözüer'in mütalaasının etkisi olduğu iddia edildi.

SHABER3.COM

Eski İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı ve ceza hukukçusu Prof. Adem Sözüer, tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptali ve "ahmak" davası kapsamında bilimsel mütalaa hazırlamıştı.

ADEM SÖZÜER'İN KARDEŞİ GÖREVDEN ALINDI

T24'ten Asuman Aranca'nın haberine göre, eski İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adem Sözüer'in kardeşi Dr. Abdülvahit Sözüer, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı görevinden alındı.

Müşavirliğe çekilen Sözüer'in görevden alınmasında Adem Sözüer'in İmamoğlu lehine verdiği mütalaaların da etkili olduğu iddia edildi.
ceza-hukukcusu-prof-dr-adem-sozuerden-5-maddelik-aciklama-boyle-bir-karara-dayali-olarak-hicbir-makam-islem-yapamaz-igbr.jpg

"HAKSIZLIĞA UĞRAYANLARI SAVUNMASIZ BIRAKMAMIZ ASLA MÜMKÜN DEĞİLDİR"

İBB'deye yönelik soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar sonrasında İmamoğlu'nun avukatlığını bıraktığı öne sürülen Adem Sözüer, İmamoğlu hakkında dava ve soruşturma kapsamında sadece bilimsel görüş verdiğini belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

"İmamoğlu'nun avukatlığını üstlenmediğim için, bırakmam da söz konusu değildir. Gerektiğinde elbette avukatlık hizmeti de verilir. Hukuk fakültesi diplomasını alırken yaptığımız yeminin gereği olarak haksızlığa uğrayanları savunmasız bırakmamız asla mümkün değildir"
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İmamoğlu'nun diplomasının iptaline karşı çıkmıştı:... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:06:15