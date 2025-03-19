İmamoğlu'nun diplomasının iptalini dünya basını nasıl gördü?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diploması "yokluk ve açık hata" gerekçeleriyle iptal edildi. İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptal edilmesi, dünya basınında geniş yer buldu.





Uluslararası ajanslar, İstanbul Üniversitesi'nin aldığı kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a rakip olarak görülen İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı yarışına katılma yolunda bir engel olarak değerlendirdi. İşte o haberlerden bazıları:





BLOOMBERG: ERDOĞAN’IN RAKİBİ TEHDİT ALTINDA

Bloomberg haberinde, İstanbul Üniversitesi’nin Ekrem İmamoğlu’nun diplomasını iptal etmesini, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a rakip olabilecek bir figürün siyasi arenadan çıkarılması olarak nitelendirdi. "İmamoğlu, Erdoğan’ın desteklediği adayı 2019’daki İstanbul seçimlerinde mağlup ettikten sonra Cumhurbaşkanlığı için güçlü bir aday olarak görülüyordu. Ancak üniversite diplomasının iptali, İmamoğlu’nun yarışa katılmasını engelleyebilir" ifadelerine yer verildi.





Haberde ayrıca, "İmamoğlu'nun hukuki itirazda bulunması bekleniyor, ancak sürecin Anayasa Mahkemesi’ne kadar uzayabileceği ve yıllar sürebileceği vurgulandı" denildi.





REUTERS: USULSÜZLÜK GEREKÇESİYLE İPTAL ETTİ

Reuters da İmamoğlu'nun diplomasının iptali kararını "İstanbul Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) yönetmeliklerine aykırılıklar nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasını iptal ettiğini duyurdu" ifadeleriyle bildirdi. Haberin devamında şu ifadeler kullanıldı:





"Üniversitenin bu kararı, özellikle İmamoğlu’na yönelik olmak üzere, hükümetin muhalefet figürleri üzerindeki baskıyı artırdığı bir dönemde geldi. Geçtiğimiz hafta İmamoğlu’nun avukatı Reuters’a yaptığı açıklamada, belediye başkanının diplomasına ilişkin herhangi bir usulsüzlük bulunmadığını ve 'hukuksuz' bir karar beklemediklerini söylemişti.





İstanbul Üniversitesi, yaptığı açıklamada, 1990 yılında 38 kişinin üniversiteye geçiş yaptığını, bunların İşletme Fakültesi İngilizce programına usulsüz bir şekilde transfer edildiğini belirtti. Açıklamada, 10 kişinin geçiş işlemlerinin iptal edildiği, 28 kişinin ise diplomalarının iptal edildiği ifade edildi."





AP: SİYASİ AMAÇLI BİR HAREKET

Associated Press (AP), İmamoğlu'nun diploma iptaline yönelik haberinde "Üniversite, popüler muhalefet figürü ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en önemli rakibi olan İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını geçersiz kıldı. Bu karar, siyasi amaçlı olduğu düşünülen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışmasını engellemeyi amaçlayan bir karar olarak değerlendirildi" ifadelerine yer verdi.





Polonya Haber Ajansı PAP'ın "Üniversite muhalif İstanbul Belediye Başkanı'nın diplomasını iptal etti" başlıklı haberinde, İmamoğlu'nun adının 2028'de yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde potansiyel aday olarak geçtiği belirtildi.





France 24'ün uluslararası haber ajansı AFP'den aldığı ve "Türkiye'deki üniversite Erdoğan'ın rakibinin üniversite diplomasını iptal etti" başlıklı haberinde, "Bu karar, Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı gibi yükseköğrenim gerektiren bir makam için meydan okuma şansını elinden alabilir" ifadeleri yer aldı.