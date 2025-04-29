İmamoğlu'nun gittiği otelin yöneticilerine gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun gittiği tarihte kamera görüntülerinin kapatıldığı Le Meridien Oteli'nin müdürü Sinan Udil ve Otelin Güvenlik Müdürü Osman Gündüz Bora Oğurlu hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu. Le Meridien Oteli'nin Güvenlik Müdürü Osman Gündüz Bora Oğurlu'nun gözaltına alındığı öğrenildi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma no:2024/228233 sayılı soruşturma kapsamında; "Le Meridien" isimli otel in suç tarihlerinde , otel müdürlüğü görevinde bulunan Sinan Udil isimli şahıs ile Güvenlik Müdürü Osman Gündüz Bora OĞURLU hakkında Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme Suçu (TCK 281) suçundan gözaltı kararı verilmiştir.



