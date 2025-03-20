İmamoğlu'nun gözaltına alınması nedeniyle ABD'den Türkiye'ye 'insan hakları' çağrısı





Avrupa'dan tepki

Cumhuriyet Halk Partili (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Çarşamba günü bir dizi isimle beraber gözaltına alınması, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce'a soruldu.Euronews'te yer alan habere göre Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenleyen Bruce, bir gazetecinin "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ana rakibi İmamoğlu 'yolsuzluk' ve 'teröre yardım etme' soruşturmasında gözaltına alındı. Endişeli misiniz?" şeklindeki sorusunu şu şekilde yanıtladı:"Türkiye’yi insan haklarına saygı göstermeye ve kendi iç çerçevesini uygun şekilde ele almaya teşvik edebiliriz. Fakat başka bir ülkenin iç karar alma süreçleri hakkında yorum yapmayacağız.""Sadece, tüm vatandaşlarının haklarına saygı gösteren bir şekilde hareket etmelerini beklediğimizi hatırlatırız," diye ekledi.İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik Çarşamba sabah saatlerinde başlatılan operasyonda Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberinde bir dizi isim gözaltına alındı.Polis ekiplerinin İmamoğlu'nun İstanbul Sarıyer'deki evinde arama yaptığı, ardından da sağlık kontrolüne götürüldüğü öğrenildi.100'den fazla kişiyi kapsadığı belirtilen operasyonun Medya A.Ş. ihaleleri, kent uzlaşısı ve terör soruşturması kapsamında gerçekleştirildiği aktarıldı. NTV'nin haberine göre, İmamoğlu ve sanıklar hakkında iki ayrı soruşturmanın başlatıldığı belirtiliyor.Operasyon, İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesi'nden aldığı diplomanın iptal edilmesinden bir gün sonra başladı.Avrupa Birliği Konseyi, Euronews'e ilettiği mailde İmamoğlu hakkında verilen gözaltı kararını şiddetle kınadığını vurguladı.İmamoğlu'nu "gelecekteki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin adaylarından biri olarak" nitelendiren konseyden yapılan açıklamada, "Demokratik yollarla seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ana adaylarından biri olarak görülen bir siyasi figür üzerindeki baskının tüm özelliklerini taşıyan bu gözaltı kararını şiddetle kınıyoruz," denildi.CHP ön seçimi ile İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine de değinen AB Konseyi açıklamasında, "Bu gözaltı, İmamoğlu'nun partisi CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemesinden birkaç gün önce gerçekleştiği ve İstanbul Üniversitesi'nin İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayları için şartlardan biri olan diplomasını iptal etme kararını takip ettiği için özellikle kınıyoruz," ifadelerine yer verildi.Yaşanan son olayı "halkın iradesine karşı gelmek" olarak nitelendiren AB Konseyi, "Üç ayrı seçimde de İstanbullular açık bir şekilde Başkan İmamoğlu'na güvenmiştir ve bu baskılar ancak halkın iradesine karşı gelmek olarak görülebilir," mesajını iletti.Durumu yakından takip edeceğini belirten AB Konseyi, 24 Mart Pazartesi günü Kongre Başkanlık Divanı toplantısında bu konuyu gündeme getireceklerini belirtti.AB Konseyi'ne bağlı Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi tarafından yapılan açıklama, "Başkanlık Divanı, önümüzdeki hafta Strazburg'da yapılacak Kongre oturumunda Türkiye'deki belediye başkanlarının görevden alınmasına odaklanan acil bir tartışma yapılması önerisini karara bağlamalıdır," sözleriyle son buldu.