İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protestoların ardından ev baskınları düzenlendi





ÇOK SAYIDA GÖZALTI

SOL Genç'ten yapılan açıklamada, "Bu sabah Ankara’da düzenlenen şafak operasyonlarında arkadaşlarımızın evleri basıldı. 31 kişiyle birlikte 3 arkadaşımız gözaltına alındı. Baskılara boyun eğmeyeceğiz! Tek adam rejimine karşı omuz omuza mücadeleye devam!" denildi.





TİP GENEL BAŞKANI BAŞ: DOĞRU BİLDİĞİMİZİ SÖYLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ



Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Antalya, İzmir, Ankara, İstanbul ve Çanakkale’de ev baskınları yapıldığını belirterek, avukatların gelişmeleri yakından takip ettiğini bildirdi. Baş, bazı parti yöneticilerinin de gözaltına alındığı belirtti.



Erkan Baş, sosyal medya hesabından yaptığı paylşımda, Antalya’da MYK üyesi Yunus Başaran, İl Başkanı Enes Keskin ve İl Yönetim Kurulu üyelerinin de aralarında bulunduğu TİP’lilerin gözaltına alındığını açıkladı. İzmir’de ise PM üyesi Orhan Kiper ve bazı öğrencilerin gözaltına alındığını bildirdi.



Antalya, İzmir, Ankara, İstanbul ve Çanakkale’de ev baskınları yapıldığını, avukatların gelişmeleri yakından takip ettiğini kaydeden Baş, "Halkın iradesini kırmaya dönük bu girişimler bize tek bir geri adım bile attıramaz, ancak bu yapılanın da zulüm olduğu bilinsin. Direnmeye, doğru bildiğimizi söylemeye devam edeceğiz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesi ve 106 kişiye yönelik düzenlenen İBB operasyonu kapsamında gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolar dördüncü gününde devam ediyor.Öğrencilerin öncülük ettiği eylemler özellikle üniversite kampüslerinde ve şehir merkezlerinde yoğunlaşırken, İstanbul, İzmir, Eskişehir, Çanakkale, Antalya ve Ankara’da sabah saatlerinde birçok adrese polis baskınları düzenlendi.Baskınlarda çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltıların kimlere yönelik olduğu, kaç kişinin gözaltına alındığına dair resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı.