Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu'nun 'hakaret' davasında yine karar çıkmadı /21 Eylül 2022 12:04

İmamoğlu'nun 'hakaret' davasında yine karar çıkmadı

İmamoğlu'nun YSK üyelerine 'hakaret' iddiasıyla yargılandığı dava bir kez daha ertelendi. Duruşma 11 Kasım’da görülecek.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) başkan ve üyelerine "hakaret" ettiği iddiasıyla bugün hakim karşısına çıktı.

NTV'de yer alan habere göre, İstanbul Anadolu Adliyesi 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen dava bir kez daha ertelendi. Bir sonraki duruşma 11 Kasım’da görülecek.

Dava öncesi Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün talebi ve kaymakamlığın onayıyla, ilçe genelinde her türlü toplanma, basın açıklaması ve gösteri yürüyüşü yasaklanmıştı. Gerekçe olarak 'kamu düzeni ve kamunun esenliğinin bozulması ihtimali' gösterilmişti.

Hakkında 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası talep edilen İmamoğlu, iki yıldan fazla bir ceza verilmesi halinde "siyaset yasağı" ile karşı karşıya kalabilir
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