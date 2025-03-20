Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu'nun hesabından yeni paylaşım: 'Üzülme annem bu günler geçecek' /20 Mart 2025 14:26

İmamoğlu'nun hesabından yeni paylaşım: 'Üzülme annem bu günler geçecek'

Gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından bir paylaşım daha yaptı. İmamoğlu annesiyle yapılan bir röportajı paylaşıp "Üzülme annem bu günler geçecek" notunu düştü.

SHABER3.COM

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında olduğu 100'ü aşkın isim hakkında gözaltı kararı çıkarılmış ve 87 kişi gözaltına alınmıştı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" iddiası ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" iddiasıyla başlatılan soruşturmalar sürerken, gözaltına alınanların ifade işlemleri başladı.

"ÜZÜLME ANNEM BU GÜNLER GEÇECEK"
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gözaltındaki ikinci gününde sosyal medya hesabından bir paylaşım daha yaptı.

Annesi ile yapılan bir röportajı paylaşan İmamoğlu "Üzülme annem bu günler geçecek.... Bu mücadele annelerin ve çocukların mücadelesidir" notunu düştü.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İmamoğlu'nun hesabından yeni paylaşım: 'Üzülme annem... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:44:19