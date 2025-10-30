İmamoğlu'nun İBB iddianamesi için gün verildi!

19 Mart tarihinde İBB başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki belediye başkanlarına yönelik başlatılan soruşturmalar neticesinde yapılan tutuklamaların ardından muhalefetin ve tutuklu olan başkanların ortak çağrısı iddianamenin bir an önce yazılıp yargılama safhasına geçilmesiydi.





KASIM AYI İŞARET EDİLDİ

Halktv'de yer alan habere göre savcılık kaynakları İBB iddianamesinin kasım ayının ilk haftasında hazır olacağını ifade etti. T24'ten Can Öztürk'ün aktardığı bilgilere göre savcılık kaynakları soruşturmada şüpheli ifadelerinin tamamının toplandığını bildirdi.





İFADE İŞLEMLERİ TAMAMLANMIŞ

Yine savcılık kaynakları cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun da tutuklu bulunduğu soruşturmada iddianamenin kasım ayının ilk haftasında hazır olacağını belirtti.





EYLÜL OLMADI, EKİM OLMADI GÖZLER KASIM'A ÇEVRİLDİ

Başlatıldığı günden bu yana Türkiye'nin ana gündem maddelerinden birisi olan İBB iddianamesi için özellikle iktidar medyasından birçok iddia ortaya atılmıştı. Bu iddialara göre Mart ayının son 10 günlük diliminde başlayan bu soruşturmada iddianame Eylül ayında çıkacaktı.





Eylül ayı geçerken iddianame çıkmayınca bu defa Ekim ayı içerisinde iddianamenin hazır olacağı öne sürüldü. İçinde olunan Ekim ayında iddianame hazır olmamasına karşın bir de üzerinde İBB çalışanlarının ifadelerine başvuruldu.





Savcılık kaynakları şimdi de Kasım ayının ilk haftasında iddianamenin hazır olacağını ifade etti.