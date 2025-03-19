Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu'nun inşaat şirketine el konuldu /19 Mart 2025 21:14

İmamoğlu'nun inşaat şirketine el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MASAK raporları uyarınca Ekrem İmamoğlu'nun ortağı olduğu İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş.'ye Cumhuriyet Başsavcılığımız talebi üzerine sulh ceza hakimliği kararı ile el konulduğunu açıkladı.

SHABER3.COM

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bugün sabah saatlerinde gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı aday adayı Ekrem İmamoğlu'nun ortağı olduğu şirkete el konulduğunu duyurdu. Açıklamada İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'ne el konulmasıyla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca
     2024/228233 nolu soruşturma dosyasında ;

19/03/2025 tarihinde soruşturma kapsamında temin edilen  MASAK raporları uyarınca şüpheli Ekrem İmamoğlu’nun ortağı olduğu İMAMOĞLU İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ’ne Cumhuriyet Başsavcılığımız talebi üzerine sulh ceza hakimliği kararı ile el konulmuştur.
   Kamu oyuna duyurulur…"
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İmamoğlu'nun inşaat şirketine el konuldu Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:37:43