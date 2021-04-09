Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu'nun kayınvalidesi vefat etti /09 Nisan 2021 20:12

İmamoğlu'nun kayınvalidesi vefat etti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun annesi vefat etti

SHABER3.COM

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun annesi Hava Kaya hayatını kaybetti. 

İBB Sözcüsü Murat Ongun, vefat haberini sosyal medya hesabından böyle duyurdu: 

"İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun kayınvalidesi, kıymetli eşi Dilek İmamoğlu'nun annesi Hava Kaya vefat etmiştir. 11 Nisan Pazar günü, Trabzon Çarşıbaşı İlçesi Kovanlı Köyü Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazıyla merhume son yolculuğuna uğurlanacaktır. İBB ailesi olarak, merhumeye Allah'tan rahmet; Kaya ve İmamoğlu ailelerine de başsağlığı ve sabır dileriz” 


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