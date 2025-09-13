Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu'nun mahkemede çekilen fotoğraflarına soruştuma şoku! /13 Eylül 2025 18:57

İmamoğlu'nun mahkemede çekilen fotoğraflarına soruştuma şoku!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun diploma davasında duruşma salonunda çekilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine TCK 286 kapsamında re’sen soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun diploma davasında duruşma salonunda çekilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine soruşturma başlattı. Başsavcılık, şüphelilerin tespiti ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için kolluk birimlerine müzekkere gönderildiğini duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu hakkında “zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik” suçundan yürütülen yargılama kapsamında dün İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, bazı kişilerin duruşma salonunda görüntü kaydı aldığı ve bu görüntülerin sosyal medya platformlarında yayınlandığını belirledi.

Başsavcılık açıklamasında, bu durum üzerine TCK’nın 286. maddesi kapsamında “Ses veya Görüntülerin Kayda Alınması Suçu” ile ilgili re’sen soruşturma başlatıldığını bildirdi.



SORUŞTURMANIN KAPSAMI

Başsavcılık, soruşturmanın şüphelilerin tespiti ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla yürütüleceğini ifade ederek, ilgili kolluk birimlerine müzekkere yazıldığını açıkladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2025/381 esas sayılı dava dosyasında sanık Ekrem İmamoğlu hakkında ‘zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik’ suçundan yürütülen yargılama kapsamında;
İstanbul Marmara Ceza İnfaz Kurumunda 12.09.2025 tarihinde yapılan duruşma esnasında, duruşma salonu içerisinden bir takım şahısların görüntü kaydı aldığı ve görüntülerin sosyal paylaşım sitelerinde yayınlandığının tespit edilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca TCK’nın 286. maddesi kapsamında ‘Ses veya Görüntülerin Kayda Alınması Suçu’ kapsamında re’sen soruşturma başlatılmış olup şüphelilerin tespiti ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla kolluk birimlerine müzekkere yazılmıştır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur.”

KAMUOYU BİLGİLENDİRİLDİ

Başsavcılık, soruşturmanın devam ettiğini belirterek kamuoyunu bilgilendirdi. Soruşturma kapsamında, duruşmada görüntü alan kişilerin kimliklerinin tespit edilmesi ve paylaşılan içeriklerin kaynağının saptanması amaçlanıyor.
20:20:46