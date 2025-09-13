İmamoğlu'nun mahkemede çekilen fotoğraflarına soruştuma şoku!

Başsavcılık açıklamasında, bu durum üzerine TCK’nın 286. maddesi kapsamında “Ses veya Görüntülerin Kayda Alınması Suçu” ile ilgili re’sen soruşturma başlatıldığını bildirdi.













İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun diploma davasında duruşma salonunda çekilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine soruşturma başlattı. Başsavcılık, şüphelilerin tespiti ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için kolluk birimlerine müzekkere gönderildiğini duyurdu.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu hakkında “zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik” suçundan yürütülen yargılama kapsamında dün İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, bazı kişilerin duruşma salonunda görüntü kaydı aldığı ve bu görüntülerin sosyal medya platformlarında yayınlandığını belirledi.Başsavcılık, soruşturmanın şüphelilerin tespiti ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla yürütüleceğini ifade ederek, ilgili kolluk birimlerine müzekkere yazıldığını açıkladı.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:“İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2025/381 esas sayılı dava dosyasında sanık Ekrem İmamoğlu hakkında ‘zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik’ suçundan yürütülen yargılama kapsamında;Başsavcılık, soruşturmanın devam ettiğini belirterek kamuoyunu bilgilendirdi. Soruşturma kapsamında, duruşmada görüntü alan kişilerin kimliklerinin tespit edilmesi ve paylaşılan içeriklerin kaynağının saptanması amaçlanıyor.