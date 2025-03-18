Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu'nun 'sahte diploma' soruşturmasında flaş gelişme /18 Mart 2025 01:56

İmamoğlu'nun 'sahte diploma' soruşturmasında flaş gelişme

İBB Başkanı İmamoğlu'nun KKTC'de okuduğu Girne Amerikan Üniversitesi’nin kurucularından Özalp Tozan'ın bugün savcılık tarafından ifadeye çağrıldığı ortaya çıktı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik 'diploma' soruşturmasında flaş bir gelişme daha yaşandı.

CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, Girne Amerikan Üniversitesi’nin kurucularından ve ODTÜ mezunu akademisyen Özalp Tozan'ın, bugün savcılık tarafından ifadeye çağrıldığını söyledi.

Flaş gelişmeyi Sözcü TV'de aktaran Özer, Girne Amerikan Üniversitesi eski yöneticisinin "tanık" olarak değil, "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağrıldığına vurgu yaptı.

'BİR KUMPAS HAZIRLIĞI İÇERİSİNDELER'

"Dosyamızın konusu sahtecilik ve soruşturma da sahtecilikten açıldı. Burada dahi bir kumpas yapılmakta olduğunu düşünüyoruz. Bir kumpas hazırlığı içerisinde olduklarını görebiliyoruz" diyen Özer, özelikle yaşlılık nedeniyle sağlık sorunları yaşayan ve prostat kanseri gibi rahatsızlıkları bulunan akademisyenlerin, şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılmasının "bir baskı aracı" olduğunu belirtti.

Özer sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bakın, dekan (İstanbul Üniversitesi dekanı) yoğun baskılar sonucu istifa etti. Ama ne korku ne de baskı olacak. Biz şimdi bu ifadeden gelecek metinde de bunu göreceğiz. Hangi korku ve baskıların yapılacağını göreceğiz.

Bu ifadenin muhtemelen bugün ya da yarın basına da düşeceğini düşünüyoruz. İfadenin içeriğinden, bu korkunun ve baskının nasıl verildiğini anlamış olacağız."
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