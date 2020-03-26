Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu'nun sözlerine bakanlıktan yanıt /26 Mart 2020 21:01

İmamoğlu'nun sözlerine bakanlıktan yanıt

Ulaştırma Bakanlığı'ndan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarına yanıt geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Türkiye Cumhuriyeti, salgın ile mücadele ederken üretim ve yatırımları da yapabilecek güçtedir" ifadeleri kullanıldı.

SHABER3.COM

İmamoğlu, "İnanılır gibi değil; ama millet can derdindeyken, birilerinin bugün Kanal İstanbul derdinde olması akıl alır gibi değil” demişti.

Kanal İstanbul projesinde ilk ihalenin yapılması için başlatılan çalışmaların corona salgınına denk getirilmesi sonrası İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve muhalif milletvekilleri sert tepki göstermişti.

Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada tepkilere yanıt verildi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* Türkiye Cumhuriyeti, salgın ile mücadele ederken üretim ve yatırımları da yapabilecek güçtedir

* Kanal İstanbul projesi ile ilgili çalışmalar da elbette devam etmekte olup, bugün proje ihalesi yapılan iki tarihi köprünün taşınması veya yerinde korunması işi de önceden belirlenmiş bir sürecin bir parçasıdır.

* Ülkemizin salgınla mücadele ettiği bu dönemde yatırım ve üretimin durdurulmasının istenmesi, yapılan bir proje ihalesi üzerinden siyasi fırsatçılık yapmak, milletimize Koronavirüsten daha çok zarar vermektedir.” denildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İmamoğlu'nun sözlerine bakanlıktan yanıt Sonraki Haber >>

Koronavirüs ölümleri saklanıyor mu?

Koronavirüs ölümleri saklanıyor mu?

Sosyal medyayı ayağa kaldıran polis!

Sosyal medyayı ayağa kaldıran polis!

Sokakları yıkamak faydalı değil zararlı

Sokakları yıkamak faydalı değil zararlı

İstanbul'un ortasında korona mezarlığı!

İstanbul'un ortasında korona mezarlığı!

Erdoğan: Sen 'Yerim dar' diyorsun!

Erdoğan: Sen 'Yerim dar' diyorsun!

İtalya'da karantina kuralları için dronelar kullanılıyor

İtalya'da karantina kuralları için dronelar kullanılıyor

Bakanlarla uzaktan görüşme!

Bakanlarla uzaktan görüşme!

Herkes diken üstünde!

Herkes diken üstünde!

Rektör, yerli tohum üretim tarlasına dozerle daldı!

Rektör, yerli tohum üretim tarlasına dozerle daldı!

Hocaefendi'den koronavirüs salgınıyla ilgili değerlendirmeler

Hocaefendi'den koronavirüs salgınıyla ilgili değerlendirmeler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:09:00