Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu'nun suç duyurusunda bulunduğu bilirkişiye disiplin soruşturması /25 Şubat 2025 23:58

İmamoğlu'nun suç duyurusunda bulunduğu bilirkişiye disiplin soruşturması

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, İmamoğlu'nun hakkında suç duyurusunda bulunduğu bilirkişi S.B.'ye disiplin soruşturması açıldığını bildirdi.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davalarında 'tesadüfen' yer aldığını açıkladığı bilirkişi S.B. hakkında yeni gelişme.

İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, İstanbul Bilirkişilik Bölge Kurulu'nun İBB Başkanı'nın şikayeti üzerine bilirkişi S.B. hakkında disiplin soruşturması açtığını duyurdu.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 27 Ocak’ta düzenlediği 'Turpun Büyüğü' başlıklı basın toplantısında, İBB’ye, kendisine ve CHP’li belediyelere yönelik yürütülen soruşturmalarda sürekli bilirkişi olarak görevlendirilen S.B hakkında açıklamalarda bulunmuştu.

Açıklamanın ardından, İBB Başkanı İmamoğlu’na soruşturma açılmış ve İmamoğlu, terör savcısına 2 saatlik bir ifade vermişti...

SUÇ DUYURUSU YAPILDI

İmamoğlu’nun avukatları, bilirkişi S.B. hakkında hukuki süreci başlatarak 8 Şubat'ta suç duyurusunda bulunmuştu.
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