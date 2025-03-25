İmamoğlu'nun tutuklanması anketlere nasıl yansıdı? İşte oy oranlarında son durum!

Öte yandan İmamoğlu'nun tutuklanması CHP'nin 23 Mart'ta yapma kararı aldığı ön seçime engel olmadı. Aksine CHP'li üyelere açık olan sandıkların yanına dayanışma sandığı da eklenerek tüm Türkiye, cumhurbaşkanı adayını seçmek için ön seçime çağrıldı. CHP'nin bu çağrısı vatandaşlardan karşılık buldu ve sandıklardan İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olması için 14 milyon 850 bin oy çıktı. Bu sonuçla birlikte İmamoğlu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı oldu.





İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart sabah saatlerinde 'yolsuzluk' ve 'terör' suçlamalarıyla evinden gözaltına alındı. İmamoğlu, 23 Mart'ta 'yolsuzluk' suçlamasıyla tutuklandı ve Silivri Cezaevi'ne gönderildi.İmamoğlu'nun tutuklanması Türkiye genelinde büyük tepkilere neden oldu. Vatandaşlar birçok kentte sokaklara akın ederek İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etti. Protestoların ana merkezi ise Saraçhane oldu. İmamoğlu'nun gözaltına alınmasından sonra her gün saat 20.30'a Saraçhane'ye çağrılar yapıldı.Bir yanda protestolar devam ederken siyaset arenasında ise İmamoğlu'nun tutuklanmasının cumhurbaşkanlığı yarışı ile partilerin oy oranlarını nasıl etkilediği merak konusu oldu ve gözler anket şirketlerine çevrildi. Merak edilen sorunun cevabına ilk yanıt HBS Araştırma Şirketi'nden geldi.HBS Araştırma, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda saha çalışmalarının devam ettiğini belirterek, partilerin oy oranlarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:"CHP son dönemlerin en yüksek oy oranını, bizim anketlere göre yakalamış durumda. AK Parti'de düşüş devam ediyor. İYİ Parti, yukarı doğru bir adım atmış durumda."