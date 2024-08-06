Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu'nun veliahtı kim? /06 Ağustos 2024 08:34

İmamoğlu'nun veliahtı kim?

İktidara yakın yazar Abdulkadir Selvi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 2028'de cumhurbaşkanı adayı olmak istediğini ve İBB Başkanlığı koltuğunu Sinem Dedetaş'a bırakmayı düşündüğünü yazdı.

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Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi bugünkü yazısında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 2028'de cumhurbaşkanı adayı olmak istediğini belirtti. Selvi, "Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı olmak için yanıp tutuşuyor. Ama bir de Mansur Yavaş faktörü var" dedi.

"İMAMOĞLU'NUN VELİAHTI SİNEM DEDETAŞ"

Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olması durumunda yerini Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'a bırakacağını kaydeden Selvi, "İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığını garantiledikten sonra yerini Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’a bırakacağı söyleniyor. İmamoğlu’nun veliahtı olarak Sinem Dedetaş gösteriliyor." ifadelerini kullandı.
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