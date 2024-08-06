İmamoğlu'nun veliahtı kim?

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi bugünkü yazısında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 2028'de cumhurbaşkanı adayı olmak istediğini belirtti. Selvi, "Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı olmak için yanıp tutuşuyor. Ama bir de Mansur Yavaş faktörü var" dedi.





Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olması durumunda yerini Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'a bırakacağını kaydeden Selvi, "İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığını garantiledikten sonra yerini Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’a bırakacağı söyleniyor. İmamoğlu’nun veliahtı olarak Sinem Dedetaş gösteriliyor." ifadelerini kullandı.