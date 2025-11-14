Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu'nun yeni hesabına da erişim engeli getirildi /14 Kasım 2025 14:28

İmamoğlu'nun yeni hesabına da erişim engeli getirildi

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabına yine erişim engeli getirildi.

Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabı bir kez daha engellendi.

İmamoğlu, 23 Mart'ta tutuklandı. İmamoğlu hakkında kanıtlanmış bir suç olmamasına rağmen sosyal medya hesabına Türkiye'de erişim engeli getirildi. Hala hapiste olan İmamoğlu, tutukluluğunun 237 gününü de iddianamesiz geçirdi.

İmamoğlu, sosyal medyada engellendikten sonra paylaşımlarını da Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından yapmaya başladı.

@CBAdayOfisi adresli X isimli sosyal medya platformundaki hesabına da geçtiğimiz gün erişim engeli getirildi.

İmamoğlu'na yönelik bu ikinci engele karşı isim hamlesi yapıldı. Hesabın uzantısı CBAdayOfisi'nin sonuna 1 konuldu.

URL'nin değişmesi nedeniyle çıkartılan erişim engeli kararı bu hesabına sonuna konulan rakam ile etkilenmeyecekti.

YİNE ENGEL GELDİ

Bu sefer de sonunda 1 konan (CBAdayOfisi1) yeni uzantılı hesaba da erişim engeli geldi.

Üçüncü erişim engeli kararının ardından da bu sefer hesabın sonuna 11 eklendi. Böylece hesabın ismi CBAdayOfisi11 oldu.

X platformu 335 bin takipçili hesabı henüz Türkiye’den görünmez kılmadı.


