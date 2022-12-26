Samanyolu Haber /Politika / İmamoğlu'nun yerine getirecekleri AKP'li bile hazır /26 Aralık 2022 12:50

İmamoğlu'nun yerine getirecekleri AKP'li bile hazır

Gazeteci Barış Yarkadaş, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görevden alınması durumunda yerine büyük olasılıkla Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in geçeceğini söyledi.

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıl 7 ay hapis ve siyasi yasak cezasına çarptırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili dikkati çeken bir iddia ileri sürüldü.

TV100 yazarı Barış Yarkadaş, İçişleri Bakanlığı'nca hazırlanan 'terörle iltisaklı kişilerin işe alınması' dosyasının iktidar kanadının İBB'yi CHP'nin elinden almakta kararlı olduğunu gösterdiğini söyledi:

"Hatta bu kararlılık öyle bir aşamaya geldi ki; siyaset kulislerinde artık İmamoğlu’nun ‘’görevden uzaklaştırılması’’ halinde yerine gelecek isim bile telaffuz ediliyor.

LİSTE HAZIRLIĞI

AKP iktidarı, İmamoğlu’nun 'terör soruşturması' bahane edilerek görevden uzaklaştırılması halinde ne yapılacağına dair oyun planını da raftan indirmiş.

Önceki gün konuştuğum İmamoğlu’na yakın bir isim, 'Belediyenin genel bütçesi ve iştirak şirketlerinin hacmi, AKP’nin gözlerini kamaştırıyor. AKP, Başkan İmamoğlu görevden uzaklaştırılırsa hangi şirketi kimin yöneteceği ve şirketlerin yönetim kurullarına kimlerin atanacağı üzerine çalışıyor' diyordu.

HANGİ İSİM?

AKP kulislerinde dile getirilenlere göre, İmamoğlu’nun görevden uzaklaştırılması halinde bu koltuk için üç isim geçiyor.

Bunlardan biri Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, diğeri Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, diğeri ise Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen.

Ancak son dönemde ibrenin Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'i gösterdiği belirtiliyor. Hilmi Türkmen’in son dönemlerde İstanbul sermayesinin gözdesi haline gelen Üsküdar'ı yönettiğine vurgu yapan bazı AKP’liler, 'Hilmi Bey İstanbul’u da rahatlıkla yönetebilir' diyor."
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