İmamoğlu'nun yerine vekalet edecek isim belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanarak İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından, İmamoğlu'nun yerine geçecek isim İBB Meclisi'nce netleşti.





Belediye Meclisi, yeni başkan vekilini belirlemek için bugün saat 13.00’te toplandı.





İMAMOĞLU'NUN YERİNE VEKALET EDECEK İSİM BELLİ OLDU

İBB Meclisi'nden çıkan oylama sonucuna göre; İmamoğlu’nun koltuğuna vekalet edecek kişi Nuri Aslan oldu.





Nuri Aslan 20 Mart'tan beri İBB Başkan vekilliği görevini yürütüyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde mevcut durumda 314 üye var. Bu üyelerin 185'i CHP'den, 120'si AKP'den, 7'si MHP'den, 2'si de BBP'den.





AKP DE ADAY GÖSTERDİ

Başkanvekilliği koltuğu için CHP’nin adayı Nuri Aslan ile AKP’nin adayı Zeynel Abidin Okul kıyasıya bir yarıştı.





NURİ ASLAN KULİSLERDE KONUŞULUYORDU

CHP kulislerinde İmamoğlu’nun yerine geçecek isimler birkaç gün önceden tartışılmaya başlanmıştı.





Belediye meclisinde çoğunluğu elinde bulunduran CHP grubunun, İBB Başkan Vekilliği için Nuri Aslan’ın aday gösterilmesi konusunda uzlaştığı iddia edilmişti.





Aslan, daha önce İmamoğlu tarafından vekaleten yetkilendirilmişti.





NURİ ASLAN KİMDİR?

1969 yılında Sivas’ta doğan Nuri Aslan, ilk ve ortaöğretimini İstanbul’da tamamladı. 1990 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Özel sektörde üst düzey yöneticilik görevlerinde bulundu.





1999-2004 yılları arasında Küçükçekmece Belediyesi Meclis Üyeliği yaptı. 2009-2017 arasında Kızılay Küçükçekmece Başkan Vekilliği, 2014-2018’de BEYSİAD Yönetim Kurulu Başkanlığı, 2014-2021’de İSİFED Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. Aynı zamanda 2009-2020 yılları arasında Sivas Koyulhisar ve Köyleri Hizmet Vakfı (KODAV) Başkan Vekilliği ve 2011-2019 arasında Beylikdüzü Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeliği yaptı.



