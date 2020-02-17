İmar Affı’na 20 bin başvuru yapıldı

Daha önce imara aykırı olarak inşa edilen yapıların binanın yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm programı yapılana kadar kullanılmasına ‘hukuki’ imkân tanıyan düzenlemeler içeren İmar Barışı’ndan faydalanmak isteyen 20 bin 158 kişi riskli binalar için başvuru yaptı.







24 MİLYAR 744 MİLYON 721 BİN LİRA GELİR ELDE EDİLDİ





31 Aralık 2017’den önce yapılmış, ruhsatsız ya da ruhsata aykırı yapıların imar ve iskân sorununun çözülmesi amacıyla hayata geçirilen İmar Barışı uygulamasında, başvurular 8 Haziran 2018’de başladı. Yapı kayıt belgesi almak için bedelin en az yüzde 25’inin yatırılması gereken uygulamada, geri kalan ödeme için verilen süre ise 31 Aralık 2019’da sona erdi. Bu kapsamda, Ocak 2020 itibarıyla yapı kayıt belgesi bedeli ödenen bağımsız bölüm başvuru sayısı 7 milyon 393 bin 413 olurken, ödenen toplam bedel ise 24 milyar 744 milyon 721 bin liraya ulaştı. İmar Barışı’na en çok İstanbul, İzmir ve Ankara’dan başvuru yapıldı.





Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 81 ilde bulunan Çevre Şehircilik İl Müdürlükleri harekete geçirilerek, yapılan başvurular incelemeye alındı. Yapılan incelemede yapı kayıt belgesi alınamayacak yapılardan olduğu için mevzuata aykırılığı tespit edilen 20 bin 158 kişinin belgesi iptal edildi. Ayrıca belge bedelinin tamamını verilen süre içerisinde yatırmayan 10 bin 300 kişinin de yapı kayıt belgesi iptal oldu.





ÇÜRÜK BİNA TARTIŞMASI YENİDEN ALEVLENDİ





İmar Barışına başvuran bina-daire sayısı 7 milyon 393 bin 413 olarak açıklanırken, mevzuata aykırı olarak ret kararı verilen bina-daire sayısının sadece 20 bin 158 olması tartışmaları alevlendirdi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un riskli binaların İmar Barışı’ndan yararlanamayacağı söylemesine rağmen uzmanlar açıklanan rakamın gerçeği yansıtmadığını kaydetti. 7,4 milyon bina veya daireden sadece 20 bin binanın çürük olduğunun açıklandığını belirten uzmanlar, özellikle 2001 yılı öncesinde milyonlarca yapının deprem yönetmeliğine uygun inşa edilmediğini söyledi.