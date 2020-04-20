Samanyolu Haber /Ekonomi / IMF: 170 ülkede kişi başı gelir azalacak /20 Nisan 2020 20:38

IMF: 170 ülkede kişi başı gelir azalacak

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, korona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle küresel ekonominin 1929’da yaşanan Büyük Buhran’dan bu yana görülmeyen bir ölçekte daralmasının beklendiğini ve bu yıl 170 ülkede kişi başına düşen gelirin azalacağını ifade etti.

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Covid-19 salgını ve buna karşı alınan önlemlere ilişkin bir blog yazısı kaleme alan Georgieva, salgınının “benzeri olmayan” bir kriz olduğuna dikkati çekti.

Bu krizin daha belirsiz ve küresel olduğunu vurgulayan Georgieva, “Görünüm çok kötü. Küresel ekonomik faaliyetin Büyük Buhran’dan bu yana görmediğimiz bir ölçekte azalmasını bekliyoruz. Bu yıl 170 ülke kişi başına düşen gelirin azaldığını görecek. Sadece aylar önce 160 ekonomide kişi başına düşen gelirde artış kaydedilmesini öngörüyorduk” değerlendirmesinde bulundu.

103 ÜLKE TALEPTE BULUNDU

Covid-19 krizine karşı alınan tedbirlere de değinen Georgieva, salgınla mücadeleye yönelik dünya genelinde hükümetlerin benzeri görülmemiş adımlar attığını hatırlattı.

Georgieva, “Bu zamana kadar alınan mali önlemlerin değeri yaklaşık 8 trilyon dolara ulaştı ve merkez bankaları büyük oranda likidite enjekte etti” ifadesini kullandı. Kristalina Georgieva, IMF’nin acil durum finansmanı için 103 ülkenin talepte bulunduğunu belirterek, bu taleplerinin yarısının ay sonuna kadar yönetim kurulunca değerlendireceğini bildirdi.

Yoksul ülkeler için imtiyazlı finansmana daha çok ihtiyaç olduğunu vurgulayan Georgieva, krizin bu ülkelerde yüksek borç yüküne neden olduğunu, ülkelerin krize karşı daha dirençli olmaları için uluslararası kuruluşlar ve özel sektörle iş birliği içinde yeni yaklaşımların düşünülmesi gerektiğini aktardı.
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