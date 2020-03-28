Samanyolu Haber /Ekonomi / IMF Başkanı: 2009'dakinden daha kötü bir döneme girdiğimiz belirginleşti /28 Mart 2020 11:32

IMF Başkanı: 2009'dakinden daha kötü bir döneme girdiğimiz belirginleşti

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle küresel ekonominin bu yıl resesyona girdiğini ve 2021'de ekonomik toparlanmanın beklendiğini bildirdi.

SHABER3.COM

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Uluslararası Para ve Finans Komitesi (IMFC) ile gerçekleştirdiği video-konferans toplantısının ardından çevrimiçi basın toplantısı düzenledi.

Bu yıl ve 2021'e ilişkin küresel büyüme beklentisini yeniden değerlendirdiklerini belirten Georgieva, "2009'da olduğu gibi belki de ondan daha kötü bir resesyona girdiğimiz belirginleşti. 2021'de bir toparlanma bekliyoruz. Aslında, virüsün her yerde kontrol altına alınmasında ve likidite sorunlarının ödeme gücü sorunu olmasını önlemede başarılı olursak, büyük ölçüde bir toparlanma olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

'80'den fazla ülke acil durum finansmanı talep etti'

Georgieva, ekonomik faaliyetlerde, Covid-19 kaynaklı ani durmaya ilişkin en önemli endişenin iflas ve işten çıkarma dalgaları olduğunu ve bu riskin hem toparlanmayı zayıflatacağını hem de toplumlara zarar vereceğini söyledi.

Birçok ülkenin bu sağlık krizi ve ekonomik etkilerine karşı önlemler aldığını anımsatan Georgieva, "G20, yaklaşık 5 trilyon dolarlık mali önlemler aldığını dün bildirdi, bu küresel ekonominin yüzde 6'dan fazlasına denk geliyor" diye konuştu.

Georgieva, IMF'nin acil durum finansmanlarına olan talepte olağanüstü bir artış gördüklerine dikkati çekerek, 80'den fazla ülkenin istekte bulunduğunu bildirdi.

'Gelişmekte olan piyasaların çoğu önlemler nedeniyle küçülecek'

Gelişmekte olan ülkelerde çok çeşitli sorunların görüldüğünü vurgulayan Georgieva, şunları kaydetti: 

"Gelişmekte olan piyasaların çoğu, salgının kontrol alınmasına yönelik önlemler nedeniyle küçülecek. Turizm, emtialar ve imalat ürünleri gibi önemli döviz akışı sağlayan ihracatlarına olan küresel talebin düşmesiyle şok yaşayacaklar. Gelişmekte olan piyasaların finansman ihtiyaçlarının 2.5 trilyon dolar olduğunu tahmin ediyoruz. Bu ülkelerin kendi rezervlerinin ve kaynaklarının yeterli olmayacağını biliyoruz." 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber IMF Başkanı: 2009'dakinden daha kötü bir döneme girdiğimiz... Sonraki Haber >>

Samsun'da süper bulaştırıcı var: Hamburgercide çalışıyormuş çocuk...

Samsun'da süper bulaştırıcı var: Hamburgercide çalışıyormuş çocuk...

''İtalya'dan daha kötü durumdayız. İş çığrından çıkabilir, binlerce ölüm olabilir''

''İtalya'dan daha kötü durumdayız. İş çığrından çıkabilir, binlerce ölüm olabilir''

Bir mahpusun yaşlı annesinin feryadı

Bir mahpusun yaşlı annesinin feryadı

Saadet Partisi'nden ceza infaz indirimi çıkışı!

Saadet Partisi'nden ceza infaz indirimi çıkışı!

Kanser hastası Ahmet Ataç babasıyla 5 saatliğine buluşabildi

Kanser hastası Ahmet Ataç babasıyla 5 saatliğine buluşabildi

Hayati önemdeki korona test kitleri Saray yandaşının elinde oyuncak oldu

Hayati önemdeki korona test kitleri Saray yandaşının elinde oyuncak oldu

İşte Koronavirüs bulaşan akciğerlerin hâli!

İşte Koronavirüs bulaşan akciğerlerin hâli!

Korona hastasını eve gönderdiler!

Korona hastasını eve gönderdiler!

Koronavirüs ölümleri saklanıyor mu?

Koronavirüs ölümleri saklanıyor mu?

Sosyal medyayı ayağa kaldıran polis!

Sosyal medyayı ayağa kaldıran polis!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:24:42