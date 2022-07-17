IMF Başkanı’ndan Küresel Uyarı

haberine göre, Endonezya'daki G20 Maliye Bakanları toplantısında konuşan Georgieva, Rusya'nın Ukrayna'da yoğunlaşan savaşının emtia ve enerji fiyatları üzerindeki baskıyı arttırdığını ve küresel mali koşulların beklenenden daha fazla sıkılaştığını söyledi. VOA'nıngöre, Endonezya'daki G20 Maliye Bakanları toplantısında konuşan Georgieva, Rusya'nın Ukrayna'da yoğunlaşan savaşının emtia ve enerji fiyatları üzerindeki baskıyı arttırdığını ve küresel mali koşulların beklenenden daha fazla sıkılaştığını söyledi.

Aynı zamanda, pandemi kaynaklı aksaklıklar ve yenilenen tedarik zinciri darboğazları ekonomik faaliyet üzerinde baskı oluşturmaya devam etti.Georgieva’nın konuşma metninde, "Ağır borçlu ülkeler üzerindeki baskı artıyor ve borç durumuhızlı bir şekilde kötüleşiyor" ifadesi yer aldı.ABD Maliye Bakanı Janet Yellen da bugün yaptığı açıklamada, Rus petrolü için önerilen fiyat sınırı hakkında, maliye bakanları toplantısının oturum aralarında bir dizi ülke ile verimli görüşmeler yaptığını söyledi.Yellen, Endonezya'daki ikili toplantılarının ve genel G20 oturumlarının Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin insani ve ekonomik maliyetine odaklandığını ve ABD ve diğer ülkelerin "(Rusya'nın) utanç verici eylemlerini kınamakta net olduklarını" söyledi.ABD Maliye Bakanlığı açıklamasında, Yellen'ın Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin yanısıra Suudi Maliye Bakanı Mohammed Al-Jadaan, Avustralya Maliye Bakanı Jim Chalmers, Güney Afrika Maliye Bakanı Enoch Godongwana, Singapur Başbakan Yardımcısı Lawrence Wong ile görüştüğü belirtildi. Maliye Bakanlığı’ndan bir yetkili de, Yellen’ın Kanada Maliye Bakanı Chrystia Freeland ile yemek yediğini söyledi.Yellen gazetecilere verdiği demeçte, "Enerji maliyetleri konusunda, çok sayıda maliye bakanıyla üst sınırın esaslarını ve enerji maliyetlerini azaltırken bunun Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in savaş makinesi için elde ettiği geliri engelleme hedeflerimize ulaşmamıza nasıl yardımcı olabileceğini ele aldığımız verimli ikili toplantılar yaptım" ifadesini kullandı.Yellen, tavan fiyatının Amerika'da ve dünyanın her yerindeki insanların karşı karşıya olduğu yüksek fiyatların üzerine gitmek için en güçlü araçlardan biri olduğunu söyledi.Yellen ayrıca, küresel gıda güvenliği krizini ele almak için G20'de harekete geçmenin öneminin de altını çizdiğini söyledi.