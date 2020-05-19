IMF Başkanı: Veriler Büyük Buhran’dan daha kötüsüne işaret ediyor

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, dünya genelindeki verilerin beklenenden daha kötü olduğunu söyledi. “Açıkça görülüyor ki bu, krizden tamamen çıkmanın daha uzun süreceği anlamına geliyor” ifadelerini kullandı. Georgieva, toparlanma için spesifik bir tarih vermedi.





Reuters’a konuşan Kristalina Georgieva, Fon'un 2020'de GSYİH'deki %3'lük daralma öngörüsünü aşağıya doğru revize edeceğini ve başlangıçta %5,8'lik bir toparlanma yerine gelecek yıl sadece kısmi bir toparlanma beklendiğini söyledi.



