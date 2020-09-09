IMF Başkanı'ndan yarı pembe tablo

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, video konferans yoluyla yapılan ve “Kovid-19 dönemi ve sonrasında kalkınmanın finansmanı” konulu bakanlar toplantısında, “Mayıs ayında yaptığımız görüşmeden beri, gelen veriler daha az kasvetli bir tablo çiziyor. Diğer bir deyişle, dünya ekonomide bazı toparlanma işaretleri görüyoruz” ifadesini kullandı.







Bazı gelişmiş ekonomilerin kendini “bir dereceye kadar hiç de kötü hissetmediğini” dile getiren Georgieva, “Kendini daha iyi hissettiklerini söyleyemeyiz, zira eksi yüzde 6, eksi yüzde 8, eksi yüzde 10 kötü bir şey, ama yine de tahmin ettiğimizden daha az. Çin iyiye gidiyor ve tahminlerden çok daha hızlı düzeliyor” diye konuştu.





Bu etkinin, muazzam para yardımı dahil dünya ekonomisine verilen destek sayesinde sağlandığını söyleyen IMF Başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü:





“Sadece G20 ülkelerinin maliye bakanlıkları 11 trilyon dolarlık mali önlem aldı. Merkez bankalar, ülkelerinin ekonomilerine destek verme konusunda çok büyük işler yaptı. Biz, IMF, bu karşı tedbirlerin bir parçası olduk ve tarihimizde hiçbir zaman bu denli kısa süre içinde bu kadar çok şey yapmamıştık, acil durum finansmanı ve düzenli programlarımız aracılığıyla 80’den fazla ülkeye destek sağladık”.