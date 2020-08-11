Samanyolu Haber /Ekonomi / "IMF bizden borç istemedi, yalan" /11 Ağustos 2020 10:18

"IMF bizden borç istemedi, yalan"

Tayyip Erdoğan'ın bakanlarla yaptığı toplantı sonrası IMF'nin Türkiye'den 5 milyar dolar borç istediği yönündeki açıklamasını bir kez daha tekrar edince, eski Merkez Bankası Başkanı ve İyi Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz, "yalan" dedi.

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Erdoğan Türkiye'nin ekonomide nereden nereye geldiğini rakamlarla anlattığı konuşmasında Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Türkiye'den 5 milyar dolar istediğini bir kez daha söyledi.

Erdoğan, "Boşuna avucunuzu ovuşturmayın. Biz o kapıları kapadık. IMF bizden 5 milyar dolar istedi. O zamanki bakan 'bu borcu verelim mi' dedi. 'Verelim' dedim. Bugün borcu alan yarın talimat alır" dedi.

Erdoğan'ın bu açıklamasına Twitter hesabından yorum yapan eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, "Şu IMF'ye 5 milyar borç verme konusu. En ağır kelimeyi kullanmak için çok zorlandım, bulabildiğim kelime YALAN" diye yazdı. 

IMF'nin Türkiye'den borç istemediğin belirten Durmuş Yılmaz, "İhtiyati fona TAAHHÜTTE bulunuldu. Taahhüt gerçekleşmedi. İspatı: MB bilançosunda böyle bir borç kaydı yok" dedi. 

İktisatçılar, IMF'nin 2008 krizi sonrasında ihtiyat için kaynak oluşturma kararı aldığını, ülkelerden fon taahhüdünde bulunmalarını istediğini ama sonrası IMF'nin bu taahhüdü kullanmaktan vazgeçtiğini söylüyor. 

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