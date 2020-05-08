Samanyolu Haber /Dünya / IMF’den coronayla mücadele için 50 ülkeye acil mali destek! /08 Mayıs 2020 09:12

IMF’den coronayla mücadele için 50 ülkeye acil mali destek!

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF), ölümcül corona virüsüyle mücadele kapsamında 189 üyesinin 50’sine 18 milyar dolar acil mali destek vereceği belirtildi. Geriye kalan ülkelerin taleplerinin ivedi şekilde değerlendirileceğini açıklayan IMF sözcüsü Gerry Rice, şu anda Sri Lanka, Güney Afrika ve Zambiya'dan gelen taleplerin değerlendirdiğini söyledi.

SHABER3.COM

Uluslararası Para Fonu (IMF) 189 üyesinin 50’sine corona virüsü salgını ile mücadele etmeleri için yaklaşık 18 milyar dolar acil mali destek sağlama kararı aldı.

IMF sözcüsü Gerry Rice, geri kalan 50’den fazla ülkenin taleplerinin de ivedi şekilde değerlendirileceğini açıkladı.

MISIR İÇİN KARAR 11 MAYIS’TA

Reuters’ta yer alan habere göre, Rice, ayrıca IMF icra kurulunun Mısır tarafından talep edilen acil durum finansmanı ve stand-by kredisini 11 Mayıs’ta değerlendirmeye alacağını belirtti.

3 ÜLKE İSMİ SÖYLEDİ

Konuşmasının devamında Rice başvuruları beklemede olan ülkelerin hepsinin adını vermedi. Ancak kendisine yöneltilen sorulara cevap olarak şu anda Sri Lanka, Güney Afrika ve Zambiya’dan gelen taleplerin değerlendirdiğini ifade etti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber IMF’den coronayla mücadele için 50 ülkeye acil mali destek! Sonraki Haber >>

Ahmet Burhan'ın cenazesi toprağa veridi

Ahmet Burhan'ın cenazesi toprağa veridi

İşte Hocaefendi'nin sesinden kendi şiiri

İşte Hocaefendi'nin sesinden kendi şiiri

Ne yaptığını kimse anlamadı

Ne yaptığını kimse anlamadı

Can Ataklı'dan ilginç protesto!

Can Ataklı'dan ilginç protesto!

Bu açıklamalar , Civelek ailesi için kampanyaya dönüştü

Bu açıklamalar , Civelek ailesi için kampanyaya dönüştü

Arşiv unutmaz

Arşiv unutmaz

İşte çok konuşulacak video

İşte çok konuşulacak video

Perinçek'ten aşağılık itiraflar: 28 Şubat'ın hedefi cemaatti, şu an yapılanlar da onun devamıdır

Perinçek'ten aşağılık itiraflar: 28 Şubat'ın hedefi cemaatti, şu an yapılanlar da onun devamıdır

Humen Köprüsü'nde tehlikeli anlar

Humen Köprüsü'nde tehlikeli anlar

Birleşik Arap Emirlikleri’nde büyük yangın!

Birleşik Arap Emirlikleri’nde büyük yangın!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:36:35