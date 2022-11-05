Samanyolu Haber /Gündem / IMF ekibinden Türkiye'ye faiz tavsiyesi /05 Kasım 2022 11:44

IMF ekibinden Türkiye'ye faiz tavsiyesi

Türkiye'yi ziyaret eden Uluslararası Para Fonu (IMF) ekibinden enflasyona karşı faizleri artırma ve Merkez Bankası'na daha fazla bağımsızlık sağlama tavsiyesi geldi.

SHABER3.COM

Geçen ay Türkiye'yi ziyaret eden Uluslararası Para Fonu (IMF) ekibi, enflasyonla mücadele için faizlerin artırılması ve Merkez Bankası'nın daha bağımsız hâle gelmesi gerektiğini belirtti.

Donal McGettigan öncülüğündeki IMF uzmanlarından oluşan ekip, 14-26 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirdiği İstanbul ve Ankara ziyaretlerine ilişkin bir basın açıklaması yayımladı.

Bu süre zarfında Türkiye'de kamu ve özel sektörden muhataplarıyla temaslarda bulunduğunu açıklayan IMF ekibi, Türkiye'deki ekonomik zorlukların aşılmasına yardımcı olabilmek için, "bir an önce faizlerin yükseltilmesi ve Merkez Bankası'nın bağımsızlığının artırılmasına yönelik adımların atılması yönünde tavsiye bulunduğunu" duyurdu.

Açıklamada, "Bu hamleler enflasyonun daha kalıcı şekilde düşürülmesine yardımcı olacaktır ve döviz rezervlerinin zaman içinde yeniden inşasına imkân tanıyacaktır" denildi.

IMF ekibi, Türk makamlarına da "iş birliği, cömert lojistik destek ve samimi diyalog" için teşekkür etti.

Ekip, önümüzdeki haftalarda Ekim ayındaki Türkiye ziyaretine ilişkin bir rapor hazırlayacak. Bu raporun ise Ocak ayında IMF Yönetimi Kurulu tarafından değerlendirilmesi ve ekibin tavsiyelerinin resmiyet kazanması bekleniyor.

Farklı enflasyon oranları
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim ayında enflasyonun yıllk bazda yüzde 85,51 olduğunu açıklamıştı. Akademisyenlerden oluşan bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise enflasyonun yüzde 185,34 olduğunu belirtmişti.

Son üç aydır faiz indiren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ekim'de politika faizini 150 baz puan daha düşürerek yüzde 10,5'e çekmişti. Merkez Bankası, bu ay yapılacak Para Politikası Kurulu toplantısında da benzer bir hamlede bulunacağının sinyallerini veriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, faiz oranının yıl sonuna kadar tek haneli sayılara indirilmesi gerektiğini belirtiyor. Merkez Bankası'nın faizleri indirmeye başladığı Eylül 2021'de politika faizi yüzde 19'du.
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