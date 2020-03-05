IMF koronavirüs için kesenin ağzını açtı

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, Covid-19 adı verilen koronavirüs salgınında zarar gören düşük gelirli ve Gelişmekte Olan Ülkelere yardım için 50 milyar dolar paket hazırladı







Dünya Bankası da pazartesi aynı amaçla 12 milyar milyarı hazır ettiğini bildirmişti. Haber üzerine çarşamba seansında DJ30 1.100 puan ralli yaptı, perşembe sabahı da Asya borsaları yüksek uçuşa geçti.





Para Analiz'de yer alan habere göre, IMF fondan yararlanmak için stand-by türü bir program da gerekmediğini ifade ediyor. Kaynak sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi ve bütçe harcamaları yoluyla ekonomiye destek sağlanması için kullanılabilecek.





Georgieva daha önce de IMF’nin bu sene için öngördüğü yüzde 2.9 global büyüme hedefinin yakalanmasının güç olduğunu vurgularken, şunları eklemişti:





“Global çapta zayıflayan bir talep görünümüyle karşılaştık. Bu zafiyet ekonomik güveni de etkiliyor, turizm, ticaret ve emtia fiyatlarını vuruyor. Likidite de daralıyor.”





Georgieva, ayırca üye ülkelere KOBİ’lere ucuz kredi vermeleri ve çalışanları evden çalışmaya teşvik etmelerini tavsiye etti.





Fed’in yanında Kanada Merkez Banksı da faiz indirirken, Avustralya Merkez Bankası’ın QE, yani tahvil alımı karşılığı para basmayı tasarladığı bildirildi. AMB’dan hala yeni parasal teşvik haberi bekleniyor.





Dün Wall Street’te borsalar ortalama yüzde 4 prim yaparken, bu sabah yüzde 1.1 prim yapan Nikkei ve yüzde 1.42 prim yapan ASX (Avustralya borsası) öncülüğünde tüm önde gelen borsalarda coşkulu ralliler var.





Global resesyonu parasal gevşeme ve IMF-Dünya Bankası destekleri ile önlenebileceği düşüncesinin ortaya çıkması ile ABD 10 yıllık tahvil faizleri bir kez daha yüzde 1’in üzerine çıkarken, Brent ham petrol 51.89 dolar varilden işlem görüyor.





Dünyada korona vakaları 90 bini aşarken, İran ve Güney Kore virüsün yeni merkezleri. ABD’de hızlı yayılma var. Son olarak Türkiye’den Singapur’a uçan bir yolcuda da koronavirüs teşhis edildi.