Samanyolu Haber /Dünya / IMF’nin sürpriz Rusya tahmini /31 Ocak 2023 23:39

IMF’nin sürpriz Rusya tahmini

IMF tarafından 2023 yılında Rusya için %0,3 büyüme tahminini geldi.

SHABER3.COM

Uluslararası Para Fonu IMF’den Rusya’ya beklenmedik iyi bir haber geldi.
IMF, Rus ekonomisinin 2023 için büyüme tahminini yüde 2,3 düşüşten yüzde 0,3 artışa çevirdi.

Fonun bir önceki tahmininde Rus ekonomisinin yüzde 2,3 oranında küçüleceği öngörüsüne yer veriliyordu.

Geçtiğimiz yıl 2023 için yapılan büyüme tahmininde eksi yüzde 2,3’lük düşüş öngörürken 2023’ün ocak ayında bu yıl için Rusya ekonomisinin büyüme oranlarını beklenmedik bir şekilde iyileştirerek yüzde 0,3'lük artış öngördü.

IMF’nin bu rakamları GSYİH'da düşüş öngören Rusya Merkez bankası ve hükümet yetkililerin beklentilerinden daha iyi. Rusya Federasyonu Ekonomi Bakanlığı, 2023'te GSYİH’da yüzde 0,8, Merkez Bankası ise yüzde 1, 4 oranında bir düşüş bekliyor.

Fon, 2024 yılında Rusya ekonomisinin yüzde 2,1 oranında büyümesini bekliyor.

IMF, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından önce, 2023'te Rusya GSYİH'sının %2,1 oranında büyümesini bekliyordu. Rus askeri birliklerin Ukrayna'ya girmesinden sonra, %2,3'lük bir düşüş öngördü, ardından %3,5'lik bir düşüşe kadar kötüleşti, ancak sonbaharda %2,3 seviyesine geri dönmüştü.
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