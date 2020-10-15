IMF rakamları Damat Berat'ınki ile uyuşmadı!





Açıklanan her pakete de artık kuşkuyla yaklaşılıyor. Erdoğan’ın damadı Bakan Berat Albayrak en son açıkladığı Yeni Ekonomik Program'da (YEP) Türkiye için, GSYİH'da 2020 yılında binde 3 büyüme beklentisi sıralandı.





Ancak IMF 2020 yılında Türkiye için, GSYİH'da yüzde 5'lik küçülme ve 2021'de yüzde 5'lik büyüme tahmininde bulundu.





Uluslararası Para Fonu (IMF) yayınladığı Küresel Ekonomik Görünüm Raporu'nun Türkiye ile ilgili bölümünde, 2020 yılı için yüzde 5 küçülme tahmininde bulundu.





IMF raporunda Türkiye'de gayri safi yurt içi hasılanın (GSYİH) 2020 yılında yüzde 5 küçüleceği tahminine yer verdi. IMF Türkiye ekonomisinin 2021 yılında ise yüzde 5 büyüyeceğini öngördü.





Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı Yeni Ekonomik Program'da (YEP) ise Türkiye'nin pandeminin vurduğu 2020 yılını binde 3 büyüme ile kapatması bekleniyor. Ekonomi yönetiminin gelecek yılki büyüme hedefi ise yüzde 5,8 seviyesinde. Programda, 2022 ve 2023 yılları için öngörülen büyüme oranı ise yüzde 5 olarak belirlenmişti.





Karar’ın haberine göre IMF’nin Türkiye için enflasyon tahmini bu yıl ve gelecek yıl için yüzde 11,9 seviyesinde bulunuyor. YEP'te ise enflasyon hedefi 2020 için yüzde 10,5, 2021 için yüzde 8 ve 2022 için yüzde 6 olarak belirlendi.





Bakan Berat Albayrak'ın açıkladığı ekonomi programına ekonomistlerden muhalefetten sert eleştiriler gelmişti.





Gelecek Partisi Kurucu Üyesi ekonomist İbrahim Turhan, Bakan Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomik Program'la (YEP) ilgili sert eleştiriler getirmişti.





Twitter hesabından ekonomi yönetiminin yaptığı hataları sıralayan Turhan "Demek ki neymiş; Arefe günü yalan söyleyenin bayram günü yüzü kara çıkarmış. ... Umarım ders olmuştur" demişti.





Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Merkez Bankası eski Baş ekonomisti Hakan Kara, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'na ilişkin, “YEP bu haliyle devam edecekse artık yayınlanmaması daha sağlıklı olabilir. Bir koordinasyon aracı olarak yarardan çok zarar veriyor. Kurumları içsel tutarlılığı zayıf bir politika bileşimini uygulamaya teşvik ederek itibarlarını daha da zayıflatıyor” açıklamasında bulunmuştu.





Kılıçdaroğlu ise YEP’e ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer vermişt:





"Faizler inince, enflasyon düşecekti, Türk Lirası değer kazanacak, dolar - euro düşecekti. Yatırımlar artacak, işsizlik azalacaktı. Faizleri indirmedi diye Merkez Bankası başkanı bile görevden alındı. Ama gelişmeler tam tersine oldu. Enflasyon arttı. Dolar - euro karşısında TL kar gibi eridi. Yatırımlar düştü, işsizlik arttı."





İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener de sosyal medya hesabı üzerinden YEP’e tepki göstermişti. Akşener, "AK Parti 2011 yılından beri, 7 seçimdir, 2023 hedefleri diyerek milletimizden oy aldı. Bugün açıklanan Yeni Ekonomi Programı'yla 2023 hedeflerinin 'çöp' olduğunu itiraf etti. Yazık oldu milletimizin hayallerine..." ifadelerini kullanmıştı.