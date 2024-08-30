'IMF, Şimşek programını destekliyor, faiz gerilimi devam edecek'

Gazete Duvar'da yer alan habere göre Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, IMF'nin Türkiye'de incelemeler yaptıktan sonra hazırlanan raporu değerlendirdi, Şimşek politikalarının IMF tarafından onaylandığını ifade etti. Ayrıntılı raporun IMF Yürütme Kurulu tarafından onaylandıktan sonra yayınlanacağını kaydeden Kozanoğlu "Ancak, IMF’nin Washington patentli Şimşek markalı kemer sıkma programının arkasında olduğu, geniş halk kesimlerine bedel ödeten politikalara onay verdiği net biçimde görülüyor." diye yazdı.



Kozanoğlu'nun aktardığına göre, IMF'nin 2024 enflasyon tahmini yüzde 43, 2025 enflasyon tahmini ise yüzde 24. Yüksek enerji fiyatları, Ortadoğu ve Ukrayna kaynaklı jeopolitik gerilimlerin risk olduğuna dikkat çekilen raporda "Enflasyonun düşmesi için mali, parasal ve gelirler politikalarının koordineli biçimde sıkılaşmasının önemi üzerinde duruluyor. Gelirler politikası derken ücretlerin düşük tutulması, insanların yoksullaşarak mal ve hizmetlere talep yaratma güçlerinin azalmasından duyulan memnuniyet dile getiriliyor." diye yazan Kozanoğlu, Hükümetin başta asgari ücret, emek kesimine beklenen enflasyon doğrultusunda zam verme politikasının arkasında IMF'nin bulunduğunu belirtti.



Kozanoğlu, IMF'nin politika faizine ilişkin görüşlerini ise şöyle değerlendirdi:



"Yüzde 50 politika faizi ile öne çıkan sıkı para politikasının enflasyon düşene kadar devamı, gerekirse ek sıkılaştırmaya gidilmesi öneriliyor. Buradan IMF’nin sonbahardaki olası bir faiz indirimi onaylamadığı sonucu çıkarmak zor değil.



(...)Özetle, IMF bildik neoliberal, sıkı para ve maliye politikalarına dayanan, kemer sıkmanın tüm yükünü emekçilere yıkan reçetesini güncel veriler ışığında bir kez daha dayatıyor. Şimşek ve ekibinin bu değerlendirmelerden hoşnut kalacağını tahmin etmek zor değil. Ancak bu faiz indirme talebi üzerinden gerilimlerin dineceği anlamına gelmiyor."