Samanyolu Haber /Ekonomi / IMF uyardı: Küresel büyüme belirsizlikler nedeniyle zayıflıyor /22 Nisan 2025 17:36

IMF uyardı: Küresel büyüme belirsizlikler nedeniyle zayıflıyor

IMF, Türkiye için 2025 yıl sonu için enflasyon beklentisini yüzde 33'ten yüzde 35,9'a çıkardı.

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Euronews'te yer alan habere göre Uluslararası Para Fonu (IMF), Nisan 2025 Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’nda, ABD’nin uygulamaya koyduğu gümrük tarifelerinin yalnızca borsalarını sarsmakla kalmadığını, aynı zamanda küresel büyüme üzerinde ciddi bir baskı yarattığını açıkladı.

IMF, bu durumun küresel ekonomi için 'büyümeye yönelik ciddi bir negatif şok' olduğunu vurguladı.

Raporda, 2 Nisan'da ABD Başkanı Donald Trump tarafından duyurulan yeni tarifelerin ardından dünya genelinde birçok ülkenin karşı önlemler aldığı, bunun sonucunda gümrük tarifelerinin son yüzyılda görülmeyen seviyelere ulaştığı belirtildi. IMF, söz konusu tarifelerin ekonomiyi uygulayan ülke için negatif bir arz şoku yarattığını belirtti.

IMF’nin tahminlerine göre, ABD ekonomisinin 2025 yılı büyüme beklentisi, ocak ayındaki yüzde 2,7’lik tahminden yüzde 1,8’e çekildi. Kurum, ABD ekonomisi için resesyon riskini şu anda yüzde 40 olarak değerlendiriyor. Bir önceki projeksiyonda bu oran yüzde 40 seviyesindeydi.
Küresel ekonomi için de tahmin düşürüldü

Küresel ekonomi için de 2025 büyüme tahmini yüzde 3,3’ten yüzde 2,8’e indirildi. Yeni görünüm, 4 Nisan itibariyle eldeki verilere dayanarak hazırlanan küresel büyüme ve enflasyon için bir 'referans senaryo' içeriyor. Bu senaryoda Trump’ın tarifeleri hesaba katılırken, daha sonra açıklanan 90 günlük vergi artışı ertelemesi ve akıllı telefonlar için muafiyet gibi gelişmeler dahil edilmedi.
Çin

ABD'nin gümrük vergilerini ertelemediği ve en çok arttırdığı ülke Çin olmuştu. Çin de ABD'ye benzer önlemlerle yanıt verdi.

Bu kapsamda IMF, Çin ekonomisi için de beklentilerini aşağı yönlü revize etti. 2025 yılı büyüme tahmini yüzde 4,5’ten yüzde 4’e düşürüldü. Raporda, Çin'de zayıflayan iç talep, gayrimenkul sektöründeki sıkıntılar ve artan jeopolitik risklerin ekonomik görünüm üzerinde baskı yarattığı belirtildi. Euro Bölgesi

IMF, Euro Bölgesi'nin 2025 yılı büyüme beklentisini yüzde 1,4’ten yüzde 1,2’ye çekti.

Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya için 2025 beklentisi yüzde 1,1’den yüzde 0,9’a düşürülürken, Fransa için bu oran yüzde 1,1’den yüzde 1’e indirildi. İtalya ekonomisi için büyüme tahmini yüzde 0,9’dan yüzde 0,8’e çekildi. Öte yandan İspanya’nın büyüme tahmini yüzde 1,8 ile korundu. Türkiye

IMF'nin bir önceki raporunda 2024'te yüzde 3,2 büyüme sergileyen Türkiye'nin bu yıl 2,6 oranında büyümesinin beklendiği bildirilmişti.

Yeni raporda ise büyüme tahmini yüzde 2,7 olarak güncellendi. IMF 2026 yılı için ise kısmi de olsa bir toparlanma bekliyor ve politikasındaki son dönüşümler nedeniyle büyümenin 2026 yılında yüzde 3,2'ye çıkması öngörüyor.

IMF, 2025 yılı için enflasyon beklentisini yüzde 33'ten yüzde 35,9'a çıkarırken, 2026 yılı için beklentisini yüzde 22,8 olarak belirledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Şubat ayında yılın ilk enflasyon raporu sunumunda 2025 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 21'den yüzde 24'e yükselttiklerini bildirmişti.
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