IMF'ten AKP'ye can simidi: 6,4 milyar dolar para aktaracak

Uluslararası Para Fonu (IMF), üye ülkelere ayırdığı 650 milyar dolarlık paradan 6,4 milyar doları rezervi ekside olan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’na (TCMB) aktarma kararı aldı.







Cuma günü toplanan IMF İcra Kurulu, Ağustosta gelmesi beklenen nihai onay sonrası Merkez Bankası brüt rezervlerine yaklaşık 6,4 milyar dolar eklenecek.





Bloomberg’in aktardığına göre, dün Kristalina Georgieva başkanlığında toplanan IMF İcra Kurulu, 25 üyenin tamamının oyuyla teklife onay verdi.





Teklif, pandemiyle mücadelede üye ülkelere yeni bir kaynak oluşturmayı öngörüyor.







Teklifin son olarak 190 üye ülkenin maliye bakanları ya da merkez bankası başkanlarının katılımıyla toplanacak guvernörler kurulunda nihai onayı alması bekleniyor.





IMF’NİN YAPTIĞI EN BÜYÜK KAYNAK AKTARIMI





650 milyar dolarlık IMF parası aktarımı, kurumun tarihinde üye ülkelere yaptığı en büyük kaynak aktarımı olacak. Küresel likiditeyi artırmayı hedefleyen IMF, esas olarak gelişen ve düşük gelirli ülkelerin borçlarını çevirmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor.





Teklif, IMF ve Dünya Bankası’nın bu yılın nisan ayı başında yaptığı bahar toplantılarında gündeme gelmiş ve destek almıştı. IMF yönetiminde en fazla ağırlık sahibi ülke olan ABD de, teklife destek vermişti.





Önerinin hayata geçmesi durumunda, Türkiye’ye ülke kotası doğrultusunda 6 milyar 370 milyon dolarlık IMF parası (SDR) aktarılacak. Bu para da TCMB brüt rezervlerine eklenecek.





Türkiye gelen bu parayı SDR olarak brüt rezervlerinde tutabilir. Üye ülkeler, IMF parasını dolara ya da diğer fiat paralara çevirip harcayabilir ancak genelde SDR’ı çok zorda kalmadıkça harcamıyorlar.





Mevcut durumda yaklaşık 1,5 IMF parası TCMB brüt rezervlerinde duruyor. Bu para, IMF’nin üye ülkelere kredi olarak aktardığı paradan farklı.





MERKEZ BANKASI REZERVİ EKSİDE





TCMB’nin brüt 97,3, net 18,5 milyar dolar rezervi bulunuyor. Net rezervden swap ile bankalardan ödünç alınan döviz ve altınlar çıkarıldığında kalan rakam -47,9 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.





Bu rakamdan da Hazine’nin döviz ve altın varlıkları çıkarıldığında TCMB’nin net döviz pozisyonu -57,3 milyar dolarla tarihi düşük seviyelerde yer alıyor. Bu durum yaklaşık 8 aydır sürüyor.