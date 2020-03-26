IMF ve Dünya Bankası: En Yoksul Ülkelerin Borç Ödemeleri Askıya Alınsın

Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu (IMF), yeni tip koronavirüs (covid-19) salgının etkileriyle karşı karşı kalan dünyanın en yoksul ülkelerinin borç ödemelerinin askıya alınması için G20 ülkelerine yönelik ortak bir açıklama yaptı.





Açıklamada, covid-19 salgınının, dünya nüfusunun 4'te 1'ine, aşırı yoksulluk içinde yaşayan dünya nüfusunun ise 3'te 2'sine ev sahipliği yapan Uluslararası Kalkınma Birliği (IDA) ülkeleri için ciddi ekonomik ve sosyal sonuçlar doğurmasının muhtemel olduğu vurgulandı.





"Dünya Bankası Grubu ve IMF, alacaklı ülkelerin ulusal yasalarına uygun olarak, tüm resmi ikili kreditörleri, borç ödemesi için erteleme talebinde bulunan IDA ülkelerinin ödemelerini askıya almaya çağırıyor" denildi.





Acil likidite ihtiyaçları karşılanacak

Açıklamada, borç ödemelerinin askıya alınmasının, IDA ülkelerinin covid-19 salgınının yarattığı zorluklarla mücadelesi için acil likidite ihtiyaçlarına yardımcı olacağı ve ülkelere krizin etkisiyle ortaya çıkan finansman ihtiyaçlarının değerlendirilmesi için zaman tanıyacağı aktarıldı.





G20 liderlerine sürdürülemez borç durumu içinde olan ülkeleri belirleme ve kapsamlı eylem teklifi hazırlama çağrısında bulunulan açıklamada, 16-17 Nisan'da gerçekleşecek Bahar Toplantıları'nda Kalkınma Komitesi'nden teklif için onay talep edileceği kaydedildi.





Açıklamada, Dünya Bankası Grubu ve IMF'nin gelişmekte olan ülkeler için küresel bir rahatlama duygusu sağlamanın ve finansal piyasalara güçlü bir sinyal vermenin zorunlu olduğuna inandığı, G20'nin bu eylem çağrısına desteğinin uluslararası toplumun tarafından memnuniyetle karşılanacağı vurgulandı.





BM’den de 2 milyar dolar yardım planı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de salgına ilişkin yaptığı açıklamada, covid-19'un bütün insanlığı tehdit ettiği ve ülkelerin bireysel mücadelesinin yeterli olmayacağını, tüm dünyanın virüse karşı ortak bir mücadele vermesi gerektiğini söyledi.





Güçlü sağlık sistemleri olan zengin ülkelerin bile baskı altında olduğunu ve şimdi ise virüsün savaş, doğal afet ve iklim değişikliğinin neden olduğu insani krizlerle boğuşan ülkelere ulaştığına dikkati çeken Guterres, temiz su ve sabuna dahi erişimde sıkıntı çeken insanların hastalıklarının kritik durumunda hastanede yatak ve suni solunum cihazlarına erişimlerinin olmayacağı uyarısında bulundu.





''Bugün, dünyanın en yoksul ülkelerinde Covid-19 salgınıyla mücadeleyi desteklemek için 2 milyar dolar küresel insani yardım planı başlatıyoruz'' diyen Guterres, hükümetlere küresel yardım planına destek vermeleri çağrısında bulundu.