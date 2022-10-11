IMF ve Dünya Bankası'ndan piyasaları korkutan uyarı

Dünyanın iki büyük ekonomik kuruluşundan küresel çapta resesyon uyarısı geldi. Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası, dünya çapında bir resesyon yaşanabileceği uyarısında bulundu. Hem IMF hem de Dünya Bankası’nın başındaki isimler, dünya genelinde ekonomik büyümenin yavaşladığına dikkat çekti.







“PARA DEVALÜASYONU DÜŞÜK GELİRLİ ÜLKELER İÇİN SORUN”

IMF ve Dünya Bankası, ABD’nin başkenti Washington’da yıllık toplantılarını gerçekleştirmek üzere bir araya geldi. Burada bir açıklama yapan Dünya Bankası Başkanı David Malpass, bazı sanayileşmiş ülkelerde ekonomik büyümenin yavaşladığına dikkat çekti. Para devalüasyonunun düşük gelirli ülkeler için bir sorun olduğunu ve bu ülkelerde borçlanmanın artış eğiliminde olduğunu ifade eden Malpass, DW Türkçe’de yer alan açıklamasında “Faiz oranlarının artması, bu ülkelerin omzunda ekstra yük oluşturuyor. Enflasyon da önceden olduğu gibi başta yoksullar olmak üzere herkes için büyük bir sorun” diye konuştu.





YÜKSELEN ENERJİ FİYATLARI SORUN TEŞKİL EDİYOR

IMF Başkanı Kristalina Georgieva da dünyanın en önemli üç ekonomisinde bir yavaşlama gördüklerini söyledi. Euro Bölgesi’nde özellikle de yükselişte olan enerji fiyatlarının sorun teşkil ettiğini belirten Georgieva, Çin’de ise koronavirüs pandemisinin hâlâ tedarik zincirleri üzerinde olumsuz etkide bulunduğunu ve bunun da ekonomik büyümeyi frenlediğini ifade etti.





ABD’de her şeye rağmen güçlü bir iş pazarının olduğunu ifade eden IMF Başkanı, ABD Merkez Bankası Fed’in sert faiz politikası nedeniyle iş pazarının da ivme kaybettiğine dikkat çekti.





BÜYÜME TAHMİNLERİ YENİDEN DÜŞECEK

IMF, gelecek hafta salı günü, küresel konjonktürün gidişatına ilişkin öngörülerini kamuoyuyla paylaşacak. Büyüme tahminlerinin yeniden düşeceğini açıklayan Georgieva, “Son üç yılda önemli sonuçları beraberinde getiren, tahayyül edilemez olaylara tanıklık ettik. Koronavirüs hâlâ bizimle, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali her yerde çok önemli sonuçlara yol açtı” dedi.