IMF korkusu itiraf ettirmiş!

SAMANYOLUHABER- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 46 milyar Türk Lirası tutarında kredinin battığını ve söz konusu rakamın şu ana kadar kamuoyuna açıklanmadığını itiraf etti.





Uzmanların "takipteki alacak tutarı olduğundan eksik gösteriliyor" yöndeki itirazlarına rağmen iki gün öncesine kadar, "Takipteki kredi oranı yüzde 4,6." diyen BDDK'nın son itirafının arkasında Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) olduğu iddia edildi.





DURMUŞ YILMAZ'DAN KRİTİK SORU: BİR BİRE NİYE BU AÇIKLAMA YAPILDI?

Eski Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Durmuş Yılmaz, BDDK'nın bir anda 46 milyar TL daha batık var çıkışının zamanlamasına dikkati çekti.





Yılmaz, şahsi Twitter hesabında, "Bu twiti yazdıktan sonra öğrendim ki IMF heyeti IV. Madde konsültasyonu çerçevesinde Türkiye’de imiş. Acaba bu açıklama IMF’nin ısrarı ile yapılmış olabilir mi diye düşünmeden edemedim." ifadelerini kullandı.





IMF ÜYE ÜLKELERİ MÜŞAHEDE ALTINDA TUTUYOR





"Öyle ya, ısrarlı taleplerimize rağmen yapılmayan bu açıklama birden bire niye yapıldı?" sorusunu yönelten Yılmaz, "Kulislerden gelen bilgilere göre BDDK, söz konusu müdahaleyi IMF 4. Madde Konsültasyon Ekibi’nin talebi üzerine yaptı. IMF’ye borcu olmayan Türkiye’nin IMF’nin ricasını neden dinlediği son aylarda çokça konuşulan dedikodulara paralel ilerliyor." dedi.





IMF denetiminde olmak için mutlaka IMF’ye borçlu olmak gerekmiyor. IMF, kendisine üye ülkeleri 4'üncü Madde kapsamında denetliyor ve bu denetim raporu gelecek dönemde kurulacak bir borç ilişkisine referans hazırlıyor.





MIZRAK ÇUVALA SIĞMAZ OLDU





Ekonomi yazarı Uğur Gürses, “Neyse ki transatlantik gibi duran koca batık, nihayet tespit edilebilmiş.” tespitinde bulundu.





Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) ekonomi politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısı Faik Öztrak, “Mızrak artık çuvala sığmaz oldu. Enerji ve inşaat sektörlerine kullandırılan 46 milyar TL krediyi bankalar bilançolarında batık yazacak. Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu var.” dedi.







Ekonomist Atilla Yeşilada ise söz konusu miktarın büyüklüğüne vurgu yaparak, “Wow. 46 milyar TL! Dile kolay!” ifadelerini kullandı.