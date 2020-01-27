IMF uyardı: Riskler bu sefer çok farklı!

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, 2020 yılında dünya ekonomisini bekleyen risklere işaret etti.





IMF Başkanı'na göre bu yıl en önemli riskler şöyle: Düşük verimliliğe bağlı düşük ekonomik büyüme, düşük faiz oranları.





Georgieva, “ucuz para iştahının” hane halkları, işletmeler ve yönetimlerin daha fazla borç almasına yol açtığı uyarısını yaptı.





BORÇ SEVİYESİ 2008 KRİZİNİN ÖNCESİNE DÖNDÜ





Toplam 144 trilyon dolar seviyesine çıkan küresel borcun herkes için bir mesele olmayabileceğine işaret eden Georgieva, bazı düşük gelirli ülkelerde borç tutarının 2008 ekonomik kriz öncesindeki seviyeye ulaştığını vurguladı.





IMF Başkanı, daha etkili yapısal reformlar uygulanması çağrısında bulundu.





Georgieva gelecek dönemde kuralcı yaptırımların azalmasına ve erken harekete geçmeyi sağlayacak politikaların oluşturulmasına yol açacak kuvvetli para politikaları görmek istediğini vurguladı.