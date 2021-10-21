Samanyolu Haber /Dünya / IMF'den Afganistan uyarısı /21 Ekim 2021 19:48

IMF'den Afganistan uyarısı

IMF'den uyarı: Afganistan ekonomisinin çökmesi, komşu ülkelerin yanı sıra Türkiye ve Avrupa'nın da etkileneceği bir göçmen krizine yol açar.

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Uluslararası Para Fonu (IMF), Afganistan ekonomisinin çökmesinin, komşu ülkelerin yanı sıra Türkiye ve Avrupa'nın da etkileneceği bir göçmen krizine yol açabileceği uyarısında bulundu. IMF'ye göre, Afganistan ekonomisi bu yıl yüzde 30'a kadar varan bir oranda küçülebilir. Bu durum halen geçinmekte zorlanan Afgan halkının önemli bir kısmını, açlık sınırının altına iterek insani bir krize yol açabilir.

IMF'nin dün yayımladığı bölgesel ekonomik görünüm raporuna göre, olası göçmen krizinin sadece sosyal etkileri olmayacak. BBC Türkçe'nin aktardığı raporda, bölgede güvenlik koşullarının kötüleşmesi durumunda, bunun yaratacağı ekstra risklerin ülkelerin büyüme potansiyellerini azaltabileceği belirtiliyor.

IMF'e göre Taliban öncesinde Afganistan, dolar olarak ulaştırılan uluslararası yardımlar ile komşu ülkelerden çok sayıda mal ve hizmet satın alıyordu. Fakat Taliban sonrası uluslararası yardımların kesilmesi, Afganistan'a satış yapan komşu ülkelerdeki şirketleri de etkiliyor.

İngiltere hükümetine göre, OECD ülkeleri 2001-2019 arası Afganistan'a yaklaşık 65 milyar dolar bağış yaptı. Geçen haftaki G20 toplantısında katılımcılar, Afgan ekonomisinin çökmemesi için ülkeye milyarlarca dolar yardım vaadinde bulunmuştu. Afganistan'ın sınır komşusu Tacikistan, daha fazla uluslararası yardım almamaları durumunda daha fazla sığınmacı kabul etmelerinin mümkün olmadığını söylemişti. Diğer Orta Asya ülkeleri de daha fazla sığınmacı almak istemediklerini duyurmuştu.

IMF, çok sayıda Afgan sığınmacıya ev sahipliği yapan ülkelerde kamu kaynaklarının yetersiz kalabileceğini, işsizliğin artabileceğini ve sosyal gerilimlerin alevlenebileceğini belirtip bu ülkelere uluslararası yardım yapılması gerektiğini vurguladı. IMF'ye göre Taliban'ın iktidara gelmesinden sonra Türkiye'ye giden Afganların Ankara'ya maliyeti, yıllık gayrisafi yurtiçi hasılanın on binde biri ile on binde ikisi arasında olacak. Pakistan için ise bu oranın binde ikinin üzerinde olması öngörülüyor.
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