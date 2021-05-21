IMF'den Alman hükümetine övgü: Krizde ekonomik desteği mükemmel kullandılar

Alman ekonomisi Covid-19'dan dolayı İkinci Dünya Savaşı'ndan beri en büyük resesyona sahne olmuş ve 2020'de yüzde 4,8 daralmıştı. Bu dönemde hükümet, çalışan ve şirketler üzerindeki koronavirüs şokunu bertaraf etmek için kredi limitlerini katı bir şekilde sınırlayan bir dizi acil finansal önlemi uygulamaya soktu.







Komşularına göre daha başarılı bir grafik sergileyen Avrupa'nın "lokomotif" ekonomisinde yeni bir COVID-19 enfeksiyon dalgası yaşanması riskini ve hastalığın yayılmasını engelleyen kısıtlamalar, bu yılın ilk çeyreğinde üretimi aşağı yönlü etkiledi.





Bu riske dikkati çeken IMF'nin son ülke raporunda, "Toplu aşılama hızının arttığı fakat ekonomik iyileşmenin belirsizliğini koruduğu ve risklerle kuşatılmış durumda" olduğu ifade edildi.





IMF ayrıca aşıların mutant varyantlar da dahil olmak üzere yeni enfeksiyonların önüne geçememesi durumunda, iyileşmeyi geciktirecek ve ekonomik hasarı artıracak kilitleme önlemlerini yetkililerin uzatmaya veya yeniden uygulamaya zorlanabileceği konusunda da uyardı.





Almanya'da hükümet, bu yıl için daha önce yüzde 4,4 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisini Covid-19’da ikinci dalga ve bununla gelen sert kısıtlamalardan dolayı aşağı yönlü revize ederek yüzde 3'e çekmişti.





Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, Alman ekonomisinin kriz öncesi seviyeye 2022’nin ikinci yarısında dönmesinin beklendiğini kaydetmişti.



