Samanyolu Haber /Ekonomi / IMF'den Alman hükümetine övgü: Krizde ekonomik desteği mükemmel kullandılar /21 Mayıs 2021 09:29

IMF'den Alman hükümetine övgü: Krizde ekonomik desteği mükemmel kullandılar

Uluslararası Para Fonu (IMF) Almanya'nın Covid-19 salgınıyla mücadele etmek için alım gücünü "eşi görülmemiş" destek önlemleriyle "mükemmel bir şekilde kullandığını" açıkladı.

SHABER3.COM

Alman ekonomisi Covid-19'dan dolayı İkinci Dünya Savaşı'ndan beri en büyük resesyona sahne olmuş ve 2020'de yüzde 4,8 daralmıştı. Bu dönemde hükümet, çalışan ve şirketler üzerindeki koronavirüs şokunu bertaraf etmek için kredi limitlerini katı bir şekilde sınırlayan bir dizi acil finansal önlemi uygulamaya soktu.

Komşularına göre daha başarılı bir grafik sergileyen Avrupa'nın "lokomotif" ekonomisinde yeni bir COVID-19 enfeksiyon dalgası yaşanması riskini ve hastalığın yayılmasını engelleyen kısıtlamalar, bu yılın ilk çeyreğinde üretimi aşağı yönlü etkiledi.

Bu riske dikkati çeken IMF'nin son ülke raporunda, "Toplu aşılama hızının arttığı fakat ekonomik iyileşmenin belirsizliğini koruduğu ve risklerle kuşatılmış durumda" olduğu ifade edildi.

IMF ayrıca aşıların mutant varyantlar da dahil olmak üzere yeni enfeksiyonların önüne geçememesi durumunda, iyileşmeyi geciktirecek ve ekonomik hasarı artıracak kilitleme önlemlerini yetkililerin uzatmaya veya yeniden uygulamaya zorlanabileceği konusunda da uyardı.

Almanya'da hükümet, bu yıl için daha önce yüzde 4,4 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisini Covid-19’da ikinci dalga ve bununla gelen sert kısıtlamalardan dolayı aşağı yönlü revize ederek yüzde 3'e çekmişti.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, Alman ekonomisinin kriz öncesi seviyeye 2022’nin ikinci yarısında dönmesinin beklendiğini kaydetmişti.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber IMF'den Alman hükümetine övgü: Krizde ekonomik desteği... Sonraki Haber >>

Seriyye Gülen: 3 Mayıs'tan bu yana haber alamadığım eşimin kaçırıldığını düşünüyorum

Seriyye Gülen: 3 Mayıs'tan bu yana haber alamadığım eşimin kaçırıldığını düşünüyorum

'4 çocuğum için konuşuyorum' diyen KHK'lı öğretmen gözaltına alındı

'4 çocuğum için konuşuyorum' diyen KHK'lı öğretmen gözaltına alındı

Dev gökdelen bir anda sallanmaya başladı, panik anları kameraya yansıdı!

Dev gökdelen bir anda sallanmaya başladı, panik anları kameraya yansıdı!

Ben nargile içmem iftira atma

Ben nargile içmem iftira atma

Pakistan'da kum fırtınası

Pakistan'da kum fırtınası

Otoyolda araba nasıl yakalandı

Otoyolda araba nasıl yakalandı

Peker kendisini yalanlayanlara gözdağı mesajı verdi

Peker kendisini yalanlayanlara gözdağı mesajı verdi

Özışık kardeşlerin foyası meydana çıktı

Özışık kardeşlerin foyası meydana çıktı

Davutoğlu'ndan Soylu'ya videolu cevap

Davutoğlu'ndan Soylu'ya videolu cevap

"Belalarını buluyorlar, bütün pislikleri ortalığa saçıldı"
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:39:41