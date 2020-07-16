"Aman dikkat" raporu!

Uluslararası Para Fonu (IMF), 18 Temmuz'da sanal ortamda gerçekleşecek G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı öncesi "G20 Gözlem Notu" başlıklı raporu yayımladı.





Covid-19 dünya genelinde yayılmaya devam ettiğine işaret edilen raporda, "Salgın yeni bir safhaya geçti." değerlendirmesinde bulunuldu.







Raporda, hareketliliğe yönelik kısıtlamaların genel olarak hafifletildiği, ancak sosyal mesafe uygulamalarının bir süre daha devam etmesinin muhtemel olduğu belirtildi.





"EKONOMİDE TOPARLANMA ÇOK DÜŞÜK SEVİYEDE"





Ekonomide son göstergelerin hafif bir toparlanmaya işaret ettiği aktarılan raporda, "Küresel ekonomik faaliyet çok düşük bir seviyeden toparlanmaya başlıyor." ifadesi kullanıldı.





Raporda, mali şartların kapsamlı politika destekleriyle rahatladığı kaydedilerek, emtia fiyatlarının istikrar kazandığı ya da arttığı belirtildi.





Küresel ekonominin bu yıl yüzde 4,9 daralmasının beklendiğine işaret edilen raporda, "Gelecek yıl ılımlı bir toparlanma bekleniyor, iflaslar ve devam eden işsizlik görünüm üzerinde iz bırakacak. Yoksulluk ve eşitsizlik daha da kötüleşecek." değerlendirmesinde bulunuldu.





"HASTALIĞIN DAHA DA YAYILMASI GENİŞ ÇAPTA BOZULMAYA YOL AÇABİLİR"





Raporda, "Belirsizlik çok yüksek. Faaliyet, yeniden açılan ekonomilerde beklenenden daha hızlı bir şekilde toparlanabilir, tedaviler ile aşılardaki tıbbi atılımlar güven ve faaliyeti artırabilir. Ancak, hastalığın daha da yayılması daha geniş çapta bozulmaya yol açabilir." ifadeleri kullanıldı.





Raporda işsizlik oranlarının yüksek olduğu ve kriz öncesindeki seviyelere hızlıca dönmesinin mümkün olmadığı belirtilerek, işsizlik sigortası ve sosyal korumanın gerekli olmaya devam edeceği vurgulandı.



