IMF'den çifte mesaj: Büyüme tahmini yükseldi, risklere karşı uyarı geldi

Uluslararası Para Fonu (IMF) Avrupa Departmanı Direktörü Alfred Kammer, Türkiye ekonomisine dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu. IMF ve Dünya Bankası'nın Bahar Toplantıları kapsamında düzenlenen basın toplantısında konuşan Kammer, Türkiye'nin geçen yılın ikinci yarısında sergilediği güçlü büyüme ivmesinin etkisinin bu yılki tahminlere de yansıdığını söyledi.



Kammer, büyüme beklentilerinde yukarı yönlü bir revizyon yapıldığını belirterek, "2024'ün ikinci yarısındaki güçlü ivmenin devam ettiğini görüyoruz. Bu durum, tarifeler ve küresel belirsizliklerin olumsuz etkilerini dengelemek açısından büyük önem taşıyor. Küçük bir artış olsa da, büyüme beklentilerinin yükselmesi Türkiye için olumlu bir sinyal" ifadelerini kullandı.



Öte yandan Kammer, Türk hükümetinin enflasyonla mücadelede kararlı adımlar attığını, ancak dezenflasyon sürecinin hızlandırılması gerektiğinin altını çizdi. Daha güçlü ve sıkı bir makroekonomik politika bileşimi gerektiğine işaret eden Kammer, "Enflasyonu düşürme çabası uzadıkça, ekonomi daha kırılgan hale geliyor ve beklenmedik şoklara açık kalıyor. Bu yüzden, daha sıkı maliye politikası temelinde dezenflasyon programının hızla ilerletilmesi gerekiyor" dedi.



Kammer'in açıklamaları, hem ekonomik büyümenin sürdürülmesi hem de enflasyonla daha etkin mücadele edilmesi için Türkiye'nin önümüzdeki dönemde izleyeceği ekonomi politikalarının kritik öneme sahip olduğunu gösteriyor.