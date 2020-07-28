Samanyolu Haber /Ekonomi / IMF'den Güney Afrika'ya 4,3 milyar dolar /28 Temmuz 2020 11:22

IMF'den Güney Afrika'ya 4,3 milyar dolar

Uluslararası Para Fonu (IMF), Güney Afrika'ya 4,3 milyar dolar değerinde acil kredi verilmesini onayladı.

SHABER3.COM

Uluslararası Para Fonu (IMF) yönetim kurulu, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgının "ekonomiye ağır etkisi" ve sağlık sorunlarına çözüm bulmasına yardımcı olmak maksadıyla Güney Afrika'ya 4,3 milyar dolar değerinde acil kredi verilmesini onayladı.

IMF, Güney Afrika'nın IMF kotasının yüzde 100'üne eşit olan Hızlı Finansman Aracı (RFI) kredisinin, salgına bağlı mali baskılardan kaynaklanan acil ödeme dengesi ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olacağını açıkladı.

Afrika'nın en sanayileşmiş ülkesi olan Güney Afrika, cari işlemler dengesi ve bütçede verdiği ikiz açığı finanse etmek için yurt dışından yatırım çekmek zorunda. 

SALGIN EKONOMİK KRİZİN TUZU BİBERİ OLDU

Ancak G. Afrika, Covid-19 salgını ekonomiyi tahrip etmeye başlamadan önce resesyona (ekonomik durgunluk) girmişti.

Reuters'in haberine göre Güney Afrika'da gayrı safi yurtiçi hasılanın (GSYH) bu yıl en az yüzde 7 azalması ve GSYH'nın yaklaşık yüzde 15'i kadar bir bütçe açığı oluşması bekleniyor.

Güney Afrika, Covid-19'un ekonomiye etkisini hafifletmek ve zor durumda olan işletmeler ve hane halklarına yardımcı olmak için uluslararası finans kurumlarından yaklaşık 7 milyar dolar borç almayı planlıyor.
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