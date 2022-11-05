Samanyolu Haber /Gündem / IMF'den iktidara enflasyon ve KKM tavsiyesi /05 Kasım 2022 09:52

IMF'den iktidara enflasyon ve KKM tavsiyesi

Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye'ye faiz artışı ve Merkez Bankası'nın bağımsızlığını güçlendirecek adımların atılmasını tavsiye etti.

SHABER3.COM

Uluslararası Para Fonu (IMF) heyeti 2022 yılı 4. madde değerlendirmesini tamamladı. Kuruluşun değerlendirmesinde enflasyonla mücadele için faiz artışı tavsiyesi öne çıktı. Değerlendirmede Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bağımsızlığına da vurgu yapıldı.

Bloomberght'nin aktardığına göre, IMF heyeti 2022 yılı 4. madde değerlendirmesini tamamlarken, kuruluşun değerlendirmesinde para politikasına ilişkin tavsiyeler öne çıktı.

Kuruluş değerlendirmesinde politika faizindeki artışla Merkez Bankası'nın bağımsızlığını güçlendirecek adımların birlikte atılmasını şiddetle tavsiye ettiklerini bildirdi. IMF değerlendirmesinde bu hamlelerin enflasyonu daha güçlü bir biçimde aşağı çekmeye ve rezervlerin zaman içerisinde yeniden oluşturulmasına destek vereceğini belirtti.

"KUR KORUMALI MEVDUAT KALDIRILMALI"
Değerlendirmede yüksek enflasyon ve yükselen mali riskler dikkate alındığında sıkı maliye politikasının da yardımcı olacağı ifade edildi. IMF, bu politikaların tutunması durumunda kur korumalı mevduat da dahil olmak üzere makro ihtiyati ve düzenleyici tedbirlerin aşama aşama uygulamadan kaldırılması gerektiğini, böylelikle devletin finansal piyasalar ve kredi dağılımında daha sınırlı bir rol oynayabileceğini belirtti.

IMF'den yapılan açıklamada IMF heyetinin Ankara ve İstanbul'da 16-22 Ekim tarihleri arasında kamu ve özel sektörden farklı kesimlerle temaslarda bulunduğu açıklandı. Önümüzdeki haftalarda değerlendirme raporunun hazırlanacağı ve Ocak 2023'te İcra Direktörleri Kurulu tarafından raporun değerlendirilmesinin planlandığı belirtildi.

IMF ÜYE ÜLKELERDE HER YIL 1 KEZ DEĞERLENDİRME YAPIYOR
IMF, üye ülkelerde yılda bir kez konsültasyon çalışması yapıyor.

Bu çalışma sırasında IMF yetkilileri ekonomik verileri toplarken ilgili ülkenin yetkilileriyle de görüşüyor.

IMF heyeti Türkiye’de konsültasyon amacıyla bulunduğu sırada farklı kesimlerle de bir araya gelerek ülke ekonomisi hakkında bir değerlendirme hazırlıyor. Bu değerlendirmenin gerekçe ve biçimleri IMF'nin ana sözleşmesinin 4. maddesinde yer aldığı için bu rapora 4. Madde Değerlendirme Raporu adı veriliyor. Bu rapor İcra Direktörleri Kurulu'nda görüşülüp onaylandıktan sonra ilgili ülkeye veriliyor.
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