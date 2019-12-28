IMF'den Merkez Bankası ile ilgili yeni açıklama

Uluslararası Para Fonu (IMF) bugün yaptığı açıklamada, Türkiye'nin para politikasındaki gevşemenin “çok ileri gittiğini” ve hükümeti maliye politikasının ana politika tutucusu olarak kalmasını sağlamaya çağırdı.





Eylül ayında hükümet, 2019 yılı bütçe açığı tahminini 80.6 milyar liradan 125 milyar liraya yükseltmişti.





sol.org.tr'de yer alan habere göre IMF'nin açıklamasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) şeffaflığının ve bağımsızlığının sağlanması gerektiği söylendi. Merkez Bankasının rezervlerinin azaldığına dikkat çekilirken Türkiye ekonomisinin ‘rahatlamaktan çok uzak olduğu’ belirtildi. IMF açıklamasında “Son mali teşvik ekonominin toparlanmasına yardımcı olmakla birlikte, temel açık önemli ölçüde arttı. Yöneticiler, 2020'de geniş anlamda tarafsız bir mali duruş önermişti" denildi.





IMF'den gelen açıklamada “Hala yüksek enflasyon beklentileri göz önüne alındığında, direktörler para politikasının enflasyonu kalıcı olarak düşürmeye odaklanması gerektiğini vurguladı ve bu da faiz oranlarını kalıcı olarak düşürmeye yardımcı olacaktır. Bu bağlamda, son zamanlardaki para politikasındaki gevşemenin çok ileri gittiğini kaydetti” sözleri vurgulandı.