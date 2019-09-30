Samanyolu Haber /Ekonomi / IMF'den Türkiye açıklaması /30 Eylül 2019 10:54

IMF'den Türkiye açıklaması

IMF Dış İlişkiler Direktörü Gary Rice, Türkiye'yi ziyaret eden IMF heyetinin muhalefet partileri ile yaptığı görüşmenin Madde 4 kapsamında yapılan gözden geçirme çerçevesinde toplumun geniş kesiminden görüşlerini öğrenme amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

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IMF Dış İlişkiler Direktörü Rice, basın toplantısında Türkiye'ye ilişkin gelen soru üzerine yaptığı açıklamada, "Daha önce söylediğim gibi IMF heyeti geçtiğimiz birkaç haftada Türkiye'de Madde 4 kapsamında gözden geçirme çerçevesinde temaslarda bulundu. Gözden geçirme 23 Eylül'de tamamlandı" diye konuştu.

Dünya'nın aktardığı habere göre, IMF heyetinin alışıla gelen şekilde öncelikle Türk yetkililer ile bir araya geldiğini belirten Rice, heyetin daha sonra özel sektörden, siyasi partilerden temsilciler, akademisyenler ve düşünce kuruluşları ile bir araya geldiklerini vurguladı.

Rice, "Bu görüşmeler, geniş bir bantta görüşler toplama ihtiyacımız doğrultusunda yapıldı" diye konuştu.

Gary Rice ayrıca, Türkiye'nin IMF'den finansal destek, program talebi olmadığını da vurguladı.
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